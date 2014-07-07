Власти столицы и москвичи объединились против нелегального съема жилья

"Вечер с Алексеем Вершининым": Борьба с нелегальным съемом квартир

Столичные власти отмечают ощутимые итоги в борьбе с нелегальными квартиродателями. В итоге, в бюджет потекли сотни миллионов налогов. Причем немалую роль в выводе нарушителей закона на чистую воду сыграли бдительные соседи. Как, выражаясь официальным языком - добровольные информаторы - помогают навести порядок на рынке сдачи квартир, расскажет обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров.

С соседями надо дружить. И тогда, возможно, у них не появится желание сообщить участковому, в ТСЖ или через портал "Наш город" о сдаче квартиры соседей в аренду. Только в этом году выявлено и передано в полицию более 57 тысяч фактов нелегальной сдачи жилья. Можно ли вывести серый рынок аренды из тени, не прибегая к помощи добровольных информаторов?

На днях департамент экономической политики и развития отчитался о значительных успехах в деле легализации на рынке арендного жилья. Результаты действительно впечатляют. Сумма собранных налогов только за 6 месяцев приближается к 800 миллионам рублей. К концу года, вероятно, будет под 2 миллиарда. Но самое интересное другое.

В отчете была упомянута гражданская активность горожан, успешно и плодотворно информировавших компетентные органы, управы и ТСЖ о незаконной сдаче квартир в аренду. Самыми активными оказались жители Марьина, Люблина и Тверского района. Еще более любопытным стал тот факт, что кое-где часть "сигналов" оказались ложными. И здесь тоже есть свои антилидеры: Северо-Восточный, Западный округа и Зеленоград. Здесь проверки прошли впустую.

По данным на конец 2013 года рынок незаконной сдачи в аренду жилья составляет 4 миллиарда рублей. В этой связи граждане неохотно декларируют доходы, так как не желают оплачивать налог. Количество уклонистов велико, а государству бороться с этим проблематично.

Метод кнута, то есть ставка на активность соседей и поквартирные обходы участковыми в конце концов дал результат. За два последних года число плательщиков налога от сдачи жилья в аренду выросло вчетверо. Сейчас 30 тысяч горожан заполняют декларации или купили патент.

Но если учесть, что по экспертным оценкам в городе сдается по меньшей мере 700 тысяч квартир из 4 миллионов, то цифра в 30 тысяч легализовавшихся москвичей уже не выглядит такой внушительной. Из тени в удалось вывести лишь малую часть городского рынка арендного жилья. Так может, стоит попробовать пряник?

Три недели назад депутаты Заксобрания Краснодарского края внесли в Госдуму проект поправок в налоговый кодекс. Видимо, на курортах черноморского побережья есть та же проблема с легализацией доходов от сдачи помещений в аренду. Было предложено ввести упрощенный сбор, причем без сложной процедуры заполнения налоговой декларации. Всего 10 процентов от средней ставки аренды жилья по региону - и ты честный налогоплательщик. Судьба законопроекта неизвестна. Но иногда, в самом деле, пряник срабатывает лучше, чем кнут.

Николай Петров