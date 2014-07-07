Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Квартира

07 июля 2014, 23:29

Власти столицы и москвичи объединились против нелегального съема жилья

квартиры квартира соседи проверки Московские власти съем жилья читать Николай Петров

"Вечер с Алексеем Вершининым": Борьба с нелегальным съемом квартир

Столичные власти отмечают ощутимые итоги в борьбе с нелегальными квартиродателями. В итоге, в бюджет потекли сотни миллионов налогов. Причем немалую роль в выводе нарушителей закона на чистую воду сыграли бдительные соседи. Как, выражаясь официальным языком - добровольные информаторы - помогают навести порядок на рынке сдачи квартир, расскажет обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров.

С соседями надо дружить. И тогда, возможно, у них не появится желание сообщить участковому, в ТСЖ или через портал "Наш город" о сдаче квартиры соседей в аренду. Только в этом году выявлено и передано в полицию более 57 тысяч фактов нелегальной сдачи жилья. Можно ли вывести серый рынок аренды из тени, не прибегая к помощи добровольных информаторов?

На днях департамент экономической политики и развития отчитался о значительных успехах в деле легализации на рынке арендного жилья. Результаты действительно впечатляют. Сумма собранных налогов только за 6 месяцев приближается к 800 миллионам рублей. К концу года, вероятно, будет под 2 миллиарда. Но самое интересное другое.

В отчете была упомянута гражданская активность горожан, успешно и плодотворно информировавших компетентные органы, управы и ТСЖ о незаконной сдаче квартир в аренду. Самыми активными оказались жители Марьина, Люблина и Тверского района. Еще более любопытным стал тот факт, что кое-где часть "сигналов" оказались ложными. И здесь тоже есть свои антилидеры: Северо-Восточный, Западный округа и Зеленоград. Здесь проверки прошли впустую.

По данным на конец 2013 года рынок незаконной сдачи в аренду жилья составляет 4 миллиарда рублей. В этой связи граждане неохотно декларируют доходы, так как не желают оплачивать налог. Количество уклонистов велико, а государству бороться с этим проблематично.

Ссылки по теме

Метод кнута, то есть ставка на активность соседей и поквартирные обходы участковыми в конце концов дал результат. За два последних года число плательщиков налога от сдачи жилья в аренду выросло вчетверо. Сейчас 30 тысяч горожан заполняют декларации или купили патент.

Но если учесть, что по экспертным оценкам в городе сдается по меньшей мере 700 тысяч квартир из 4 миллионов, то цифра в 30 тысяч легализовавшихся москвичей уже не выглядит такой внушительной. Из тени в удалось вывести лишь малую часть городского рынка арендного жилья. Так может, стоит попробовать пряник?

Три недели назад депутаты Заксобрания Краснодарского края внесли в Госдуму проект поправок в налоговый кодекс. Видимо, на курортах черноморского побережья есть та же проблема с легализацией доходов от сдачи помещений в аренду. Было предложено ввести упрощенный сбор, причем без сложной процедуры заполнения налоговой декларации. Всего 10 процентов от средней ставки аренды жилья по региону - и ты честный налогоплательщик. Судьба законопроекта неизвестна. Но иногда, в самом деле, пряник срабатывает лучше, чем кнут.

Николай Петров

Сюжеты: Мнения , Колонка обозревателя Николая Петрова

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать