Аренда квартир в апреле подешевела на 20%

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Самое бюджетное предложение по аренде квартир в столице подешевело на 20%, сообщили M24.ru в пресс-центре "Инком-недвижимость".

Первое место в рейтинге занимает "однушка" за 16 тысяч рублей. Расположена квартира на 7-м этаже 9-этажного дома на Хабаровской улице, в семи минутах транспортом от станции метро "Щелковская".

Для сравнения, в марте самая дешевая квартира стоила около 20 тысяч рублей.

За 17 тысяч рублей можно снять 1-комнатную квартиру рядом с метро "Текстильщики", за 18 тысяч рублей – у метро "ВДНХ", за 19 тысяч - в 10 минутах транспортом от метро "Царицыно".

Рядом с "Новогиреево" "однушка" сдается за 20 тысяч рублей, у метро "Кузьминки" или "Беляево" – за 21 тысячу, у "Свиблово" или "Братиславской" - за 22 тысячи рублей, а у "Славянского бульвара" – за 23.

Добавим, что преимущественно это малогабаритные квартиры с минимальным набором мебели. Кроме того, часто встречается жилье в новостройках без отделки, где собственники предлагают съемщикам сделать ремонт в счет арендной платы.