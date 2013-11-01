"Вся королевская рать": как поставить квартиру на охрану

Как поставить квартиру на охрану

У россиян начинаются "длинные" выходные - 4 ноября отмечается День народного единства. В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому отдыхать можно будет три дня. Кроме того, школьники со 2 ноября уходят на каникулы.

Многие москвичи берут отгулы до 10-го числа и уезжают c детьми на дачи или за границу, оставляя свои квартиры без присмотра. Вкупе с основными мерами защиты – железной дверью, бдительными соседями и сторожевой собакой - в квартире можно установить сигнализацию.

Кто приедет, если из охраняемой квартиры поступил тревожный сигнал, чем отличаются частные фирмы от вневедомственной охраны МВД и сколько это все стоит, узнало сетевое издание M24.ru.

Вначале необходимо определить, кто именно будет охранять жилище: ЧОП или УВО. Плюсы есть и там, и там: зачастую негосударственная охрана предоставляет помимо стандартных услуг различные "бонусы": приложение для телефона, расширенную страховку и консьерж-сервис.

Фото: УВО ГУ МВД России по Москве

У вневедомственной охраны МВД этого нет, но они, в отличие от частных фирм, обладают большим количеством вооруженных нарядов, их бойцы зачастую лучше подготовлены, а в критическом случае УВОшникам оперативно придут на помощь коллеги из других управлений.

Разумеется, конечный выбор всегда остается за хозяином квартиры. Желающим "построить редут" и охранять свою "крепость" с помощью частников достаточно зайти на сайт организации, вся информация есть там.

Тем, кто хочет взять в помощь структурное подразделение ведомства, придется приложить больше усилий: во-первых, прийти в районное управление УВО и написать заявление. Во-вторых, обратиться в одну из множества фирм, которые устанавливают системы в квартиры.

Фото: УВО ГУ МВД России по Москве

Здесь нужно отметить, чем именно будут оснащать жилье. Как правило, самая дешевая система включает в себя магнитно-контактные датчики (реагируют на открывание двери). Стоит это вместе с пультом и работой от 27 тысяч рублей.

Нет предела совершенству, и по желанию в одну комнату можно поставить объемный извещатель (в народе их называют просто датчик объема), реагирующий на присутствие в помещении. Дверь при этом блокируется не только на открывание, но и на пролом. Стоимость такого комплекта составляет 30 тысяч рублей.

Чтобы поставить один из этих вариантов, квартира должна находиться выше второго этажа, жилье под крышей сюда тоже не входит. Также к квартирам не должны примыкать пожарные лестницы, козырьки подъездов, пристроек. Ветви деревьев не должны быть расположены вблизи от оконных проемов, а балкон не должен граничить с местами общественного пользования.

Все это решается третьей схемой организации пультовой охраны, куда включено все вышеописанное. Она может находиться в квартире, расположенной на удобном для воров месте (лестницы, козырьки подъездов, первый, второй и последний этажи дома). Такое расположение обязывает усилить арсенал: дополнительно в каждую комнату ставятся датчики движения, на окна помещаются сигнализаторы открытия и нарушения целостности стекла. Стоимость этого пакета немного больше предыдущего – 33 тысячи рублей.

Разумеется, при желании можно дополнить набор датчиками дыма, пожарными сигнализациями, брелками и кнопками тревоги. Цена, естественно, тоже вырастет.

Когда оборудование установлено, квартиру осматривает специалист. Если его все устраивает, то он выдает заключение, и жилье ставят на охрану. Кстати, абонентская плата зависит от стоимости имущества – при минимальной оценке ценностей в 72,8 тысячи рублей платить придется 318 рублей в месяц. Для многих это маленькая сумма, и ее можно увеличить, но за каждые 10 тысяч стоимости к абонентской плате прибавляется по 145 рублей.

Итак, жилец уходит из квартиры, предварительно убедившись, что никого из домочадцев нет, а кот заперт в ванной (датчики движения реагируют на животных, и прибывшему наряду придется ловить пушистого "вора"). Квартира ставится "на охрану", то есть нажимается кнопка на пульте или брелке.

Фото: УВО ГУ МВД России по Москве

Рабочий день закончен, владелец возвращается домой, набирает код на панели системы охраны (или нажимает кнопку на брелке), квартира снимается "с охраны".

Что происходит, если вместо жильца приходят грабители? Срабатывает один из датчиков, на пульт охраны приходит сигнал "Проникновение", на место выезжает оперативная группа, которая задерживает преступников.

И даже если вор успел уйти (злоумышленники редко выбирают в качестве цели охраняемые квартиры), то, вероятно, его задержит экипаж патрульной машины УВО.

С развитием технического прогресса учатся и "домушники", которые могут перерезать телефонный провод, обеспечивающий двустороннюю связь "квартира – пульт".

Разработчики предусмотрели такую уловку, и в настоящее время даже при перерезанном проводе сигнал дойдет до вневедомственной охраны – подключится дублирующая беспроводная сеть GSM. Кроме того, в связи с переходом МГТС на "цифру" сигнал уже передается не по медному кабелю, а оптоволокну.

В ответ на это воры придумали использовать заглушающие сигнал устройства и, казалось бы, "карта бита", но если внезапно с квартирой пропадает связь, то на пульт поступает сигнал "обрыв линии". И это уже повод для выезда группы реагирования.

Немного цифр За 9 месяцев текущего года на территории Москвы было зарегистрировано 4878 квартирных краж, что на 17,8% ниже, чем в 2012 году. Несмотря на снижение совершаемых краж во всех административных округах столицы, наиболее сложная ситуация сложилась в Южном (708), Восточном (648), Северо-Восточном (535) административных округах. За этот же период при обеспечении охраны свыше 230 тысяч квартир было предпринято только 3 попытки покушений на охраняемое имущество, при этом в двух случаях воры были задержаны.



Сергей Блохин