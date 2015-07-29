Нормативы Москвы: какой должна быть температура в квартире

Фото: ТАСС/Александра Краснова

При строительстве домов всегда учитывается микроклимат жилого помещения, ведь это одна из главных составляющих комфорта. Если в квартире постоянно будет держаться слишком высокая или низкая температура, это не будет соответствовать нормам и приведет к проблемам со здоровьем человека. M24.ru публикует нормативы температуры, которая должна поддерживаться в жилых помещениях.

В любое время года в жилой комнате оптимальная температура воздуха должна составлять 20–22 градуса, при этом допускается от 18 до 24 градусов.

Летом, когда столбик термометра за окном поднимается до 31 градуса и выше, допустимая температура в квартире – 20–24 градуса, оптимальная – 21–23 градуса. С 0.00 до 5.00 часов температура может отклоняться от нормы не более чем на пять градусов, а с 5.00 до 0.00 часов не более чем на три градуса.

Температура воздуха в жилых помещениях в теплое время года

Допустимая температура воздуха в жилой комнате должна быть 20–28 градусов, оптимальная – 22–25 градусов.

Допустимая температура воздуха на кухне – 18–26 градусов, оптимальная – 19–21 градус.

В кладовых помещениях температура воздуха всегда ниже, и ее допустимые нормы составляют 12–22 градуса, оптимальные – 16–18 градусов.

В туалете должна быть хорошая вытяжка, что будет способствовать поддержанию комфортной допустимой температуры воздуха 18–26 градусов и оптимальной – 19–21 градуса.

В отдельной ванной комнате и с совмещенным санузлом допустимая температура воздуха – 18–26 градусов, оптимальная – 24–26 градусов.

Добавим, что отопление в квартирах включают, если среднесуточная температура на улице опускается ниже 8 градусов на протяжении пяти дней. Выключают отопление, когда температура снова поднимается выше 8 градусов не меньше чем на пять дней подряд.





Температура в нежилых помещениях

В вестибюле и на лестничной клетке допустимая температура – 14–20 градусов, оптимальная – 16–18 градусов, а в межквартирном коридоре допустимо 12–22 градуса и оптимально 16–18 градусов.

Температура горячей воды в квартире должна быть не ниже +50 и не выше +70 градусов. Измерить ее можно у открытого крана, погрузив термометр в стакан под струей воды.

Подать жалобу, если температура не соответствует норме, можно в управляющую организацию (определить саму компанию и ее контакты можно на сайте "Дома Москвы") или на горячую линию Мосжилинспекции: 8 (495) 681-77-80, 8 (495) 681-21-45, 8 (495) 681-20-54, с понедельника по пятницу – с 8.00 до 17.00, а в пятницу – с 8.00 до 15.45.