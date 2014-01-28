Более 350 квартир выдали военнослужащим в Москве за прошлый год

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 350 квартир предоставили военнослужащим в Москве по решению суда в течение прошлого года. Еще 135 решений о выдаче жилья военным находятся на исполнении.

В 111 случаях из 135 квартиры уже предложены потенциальным собственникам, заявил глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

Парфенчиков отметил, что в ближайшие время его ведомство совместно с Министерством обороны "закроет проблему" нехватки жилья для военнослужащих в Москве, сообщает РИА Новости.

Отметим, что в Хорошевском районе столицы планируют построить 14 домов для десантников.

Военнослужащим, которые встали на учет, выдадут жилищные субсидии на покупку квартир в новостройках Москвы.