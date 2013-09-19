Аварийную 16-этажку на Рублевском шоссе осмотрели специалисты

Аварийную многоэтажку на Рублевском шоссе осмотрели специалисты

19 сентября многоэтажку на Рублевском шоссе осмотрели представители департамента жилищной политики. 15 пустых квартир в проблемном доме могут передать в ведение города, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящий момент панельная 16-этажка, построенная еще 20 лет назад, принадлежит Министерству обороны. Квартиры, которые расположены в торцевой части здания, расселили. Жильцы за свой счет провели многочисленные экспертизы, но пока документам не дали ход.

Напомним, с 1997 года разрушения дома пытаются предотвратить разными средствами - ставят стальные подпорки, растяжки и укрепляют стены.

Семь лет назад выселили людей из квартир, расположенных в торцевой части здания, чтобы укрепить его. Однако меры не помогли, несущие стены по всем этажам продолжают деформироваться.