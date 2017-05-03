Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая 2017, 18:08

Город

Мнение москвичей должно учитываться при принятии закона о реновации – Толстой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что при принятии законопроекта о реновации во втором чтении необходимо учитывать мнение москвичей, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия".

По его словам, изучение итогов голосования москвичей по документу, а также широкие парламентские слушания позволят прояснить позицию жителей столицы и защитить права людей. Эти моменты нуждаются в доработке ко второму чтению.

"Никакие реформы нельзя проводить вопреки желанию людей", – сказал Толстой. Он также добавил, каждый из этих вопросов затрагивает интересы значительного числа москвичей, поэтому, чем тщательнее парламент эти вопросы проработает, тем точнее будет найдено законодательное решение.

Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. Перечень пятиэтажек, вынесенных на обсуждение, насчитывает 4 566 домов в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на территории ТиНАО.

Новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. По рыночной оценке, стоимость предоставляемых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых может возрасти до 35 процентов.

Также в рамках реновации предполагается осуществить благоустройство и озеленение территорий, обустроить необходимые объекты социальной инфраструктуры.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. "За" проголосовали 397 человек, "против" – 4, один депутат воздержался.

В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению проекта закона. Сергей Собянин пообещал, что они будут учитывать права и интересы горожан.

Голосование по программе реновации жилого фонда Москвы начнется 15 мая. Все подробности о программе реновации жилого фонда читайте в материале m24.ru.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
квартира снос пятиэтажек Петр Толстой реновация жилья строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика