Мнение москвичей должно учитываться при принятии закона о реновации – Толстой

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что при принятии законопроекта о реновации во втором чтении необходимо учитывать мнение москвичей, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия".
По его словам, изучение итогов голосования москвичей по документу, а также широкие парламентские слушания позволят прояснить позицию жителей столицы и защитить права людей. Эти моменты нуждаются в доработке ко второму чтению.
"Никакие реформы нельзя проводить вопреки желанию людей", – сказал Толстой. Он также добавил, каждый из этих вопросов затрагивает интересы значительного числа москвичей, поэтому, чем тщательнее парламент эти вопросы проработает, тем точнее будет найдено законодательное решение.
Новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. По рыночной оценке, стоимость предоставляемых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых может возрасти до 35 процентов.
Также в рамках реновации предполагается осуществить благоустройство и озеленение территорий, обустроить необходимые объекты социальной инфраструктуры.
До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. "За" проголосовали 397 человек, "против" – 4, один депутат воздержался.
В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению проекта закона. Сергей Собянин пообещал, что они будут учитывать права и интересы горожан.
Голосование по программе реновации жилого фонда Москвы начнется 15 мая. Все подробности о программе реновации жилого фонда читайте в материале m24.ru.