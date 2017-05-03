Мнение москвичей должно учитываться при принятии закона о реновации – Толстой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что при принятии законопроекта о реновации во втором чтении необходимо учитывать мнение москвичей, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия".

По его словам, изучение итогов голосования москвичей по документу, а также широкие парламентские слушания позволят прояснить позицию жителей столицы и защитить права людей. Эти моменты нуждаются в доработке ко второму чтению.

"Никакие реформы нельзя проводить вопреки желанию людей", – сказал Толстой. Он также добавил, каждый из этих вопросов затрагивает интересы значительного числа москвичей, поэтому, чем тщательнее парламент эти вопросы проработает, тем точнее будет найдено законодательное решение.