Весной в столице высадят 9 тысяч деревьев

Фото: M24.ru

Более 9 тысяч деревьев и 309 тысяч кустарников планируется высадить в столице этой весной. Мероприятия пройдут в рамках акции "Миллион деревьев", сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Акция "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года. В течение нескольких лет в рамках программы в Москве планируется высадить около миллиона деревьев.

В 2013 году в столичных дворах посадили более трех тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников. Весной этого года в городе высадили 123 тысячи деревьев и кустарников по 1430 адресам, а осенью по 2532 адресам появилось более 232 тысяч деревьев и кустарников. В рамках программы за два года в Москве озеленили более 4 тысяч дворов.

В феврале были подведены итоги голосования в сервисе "Активный гражданин". Москвичи выбрали деревья для озеленения своих дворов.

Больше всего голосов получил каштан, за него проголосовали 17% опрошенных. Береза набрала 12 процентов и ель – 11 процентов голосов. На четвертом месте в рейтинге – черемуха: ее хотят посадить в своих дворах 10% участников проекта.

Среди кустарников в рейтинге популярности лидирует сирень. Украсить свои дворы душистыми гроздьями хотят 28% горожан. 17% опрошенных проголосовали за экологичный можжевельник.