Курс повышения квалификации для руководителей НКО пройдет в Москве

25 февраля, во вторник, в Московском Доме общественных организаций пройдет курс повышения квалификации по теме "Современный руководитель НКО". Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию первой части занятия.

Мероприятие пройдет для представителей общественных объединений и прочих негосударственных некоммерческих организаций, которые зарегистрированы в Москве.

Ведущая программы - карьерный консультант и консультант по развитию некоммерческих организаций Российского Управленческого Сообщества Надежда Столярова. Занятие будет длиться семь часов.

ВНИМАНИЕ! По техническим причинам трансляция не состоится. Приносим вам свои извинения.