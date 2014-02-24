Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2014, 19:40

Общество

Курс повышения квалификации для руководителей НКО пройдет в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

25 февраля, во вторник, в Московском Доме общественных организаций пройдет курс повышения квалификации по теме "Современный руководитель НКО". Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию первой части занятия.

Мероприятие пройдет для представителей общественных объединений и прочих негосударственных некоммерческих организаций, которые зарегистрированы в Москве.

Ведущая программы - карьерный консультант и консультант по развитию некоммерческих организаций Российского Управленческого Сообщества Надежда Столярова. Занятие будет длиться семь часов.

ВНИМАНИЕ! По техническим причинам трансляция не состоится. Приносим вам свои извинения.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
курсы НКО анонсы прямые трансляции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика