Евро в ходе торгов на Московской бирже упал до минимума с конца августа

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал на 89 копеек до до 68,64 рубля. Это минимальный уровень европейской валюты с конца августа.

Курс доллара отступил до 61,85 рубля, потеряв 70,3 копейки к уровню предыдущего закрытия.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время курс рубля будет очень нестабильным. Он призвал россиян готовиться к колебаниям валютного курса.

По его словам, курс рубля сильно зависит от стоимости нефти. "Скорее всего, в ближайшие годы мы вряд ли увидим высокие цены на нефть, но я не удивлюсь, если ситуация в экономике стабилизируется", – отметил банкир.