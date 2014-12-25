Курсы доллара и евро снизились на два рубля

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Центробанк России в очередной раз укрепил курс рубля относительно доллара и евро.

Официальный курс доллара установлен на уровне 52,62 рубля, что на 1,87 рубля ниже предыдущего показателя. Евро упал на 2,09 рубля и стоит 64,31 рубля.

В настоящее время рубль продолжает расти на Московской валютной бирже. По состоянию на 14.10 за доллар дают 52,29 рубля, а за евро - 64,15 рубля.

Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Рубль немедленно начал дешеветь, а в течение двух дней - 16 и 17 декабря - потерял почти 20 процентов своей стоимости. Однако затем в дело вмешался ЦБ РФ, и российская валюта начала укрепляться.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.