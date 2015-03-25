Доллар упал ниже 57 рублей на Московской бирже

Фото: ТАСС

Российская валюта продолжает укрепляться и ставить рекорды года по стоимости. Этим утром курс доллара по отношению к рублю вновь обновил минимум с начала года, сообщает сайт Московской валютной биржи.

По состоянию на 11.00 доллар "пробил" отметку в 57 рублей и торговался на уровне 56,95 рублей. Таким образом, курс доллара поставил рекорд 2015 года, - последний раз американская валюта стоила 57 рублей еще до нового года.

По сравнению с официальным курсом Центробанка России на среду, доллар потерял в стоимости 1,77 рубля. Официальный курс доллара на среду, 25 марта, составляет 58,77 рубля, а евро – 64,34 рубля.

Отметим, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля. За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14%.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.