Центробанк понизил курсы доллара и евро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России укрепил отечественную валюту по отношению к бивалютной корзине доллар/евро. Евро подешевел почти на 50 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.

Доллар потерял в стоимости 13 копеек и теперь стоит 54 рубля 7 копеек. За 1 евро дают 60 рублей 59 копеек.

ЦБ считает нереалистичным повторение ситуации декабря прошлого года на валютном и фондовом рынках.

Напомним, 17 декабря Центробанк определил стоимость американской валюты на уровне 67 рублей 79 копеек, европейской валюты – на уровне 84 рублей 59 копеек. Тогда, чтобы ограничить возросшие девальвационные и инфляционные риски, ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов годовых.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 11,5 процента годовых. Регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов и до 12,5 процента – 30 апреля.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.

Ряд экономистов считает, что пик экономического кризиса в России придется на второй квартал этого года. В частности, такое мнение озвучил экс-министр финансов Алексей Кудрин.