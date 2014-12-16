Правительство выработало меры по стабилизации курса рубля - Улюкаев

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На совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева члены правительства выработали меры по стабилизации курса рубля. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Алексей Улюкаев, передает ТАСС.

"Мы наметили набор мер, который должен способствовать стабилизации ситуации", - сказал он. Улюкаев отметил, что "ситуация очень сложная, но не мы первые, не мы последние проходим через схожие обстоятельства". "Здесь очень важно обеспечить единство действий Банка России и правительства. Эти действия будут направлены на то, чтобы обеспечить больше баланса спроса и предложений на внутреннем валютном рынке", - подчеркнул он.

Правительство, в частности, обсуждало меры регуляторного надзора за банками и поддержку качественных заемщиков. "Очень важно в нынешней ситуации поддержать банковский сектор, иметь гарантии его бесперебойной работы в системе обеспечения быстрых расчетов и системе обеспечения кредитования качественных заемщиков", - сказал Улюкаев.

Министр отметил, что сегодняшний курс рубля не соответствует макроэкономическим обстоятельствам.

"Мы считаем, что, конечно, курс сейчас не соответствует фундаментальным экономическим обстоятельствам, и видно даже, как он отрывается от динамики, от конъюнктуры нефтяных цен", - пояснил Улюкаев.

При этом глава Минэкономразвития считает, что ЦБ РФ следовало раньше поднять ключевую ставку.

В то же время прогнозы по развитию экономики, скорее всего, не будут значительно пересмотрены. Отвечая на вопрос, в чем россиянам стоит держать свои сбережения, глава Минэкономразвития отметил: "Ровно в том, в чем хранили до сих пор".

Напомним, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Валютный рынок отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, в ходе торгов они поднимались до 80 и 100 рублей соответственно. При этом официальный курс доллара на 17 декабря вырос до 61 рубля 15 копеек, евро поднялся до 76 рублей 15 копеек

Ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса.