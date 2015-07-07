Курс рубля находится вблизи значения в 55 рублей за доллар - Улюкаев

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Курс рубля находится вблизи фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

"Это естественное значение рубля, связанное с состоянием платежного баланса страны", - уверен Улюкаев.

Напомним, сегодня Центробанк России повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. Американская валюта перевалила за 57 рублей, евро стоит дороже 63 рублей.

Снижение рубля происходит на фоне понижения котировок на нефть Brent. Эталонная марка топлива накануне подешевела сразу на восемь процентов до 57 долларов за баррель. Падение цен на нефть эксперты связывают с возможным выходом Греции из еврозоны, что может ввергнуть Евросоюз в кризис и подорвать доверие инвесторов к нему.

Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот. В минувшее воскресенье в Греции прошел референдум, где более 60 процентов проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов о жесткой экономии, а 39 процентов согласились на них.