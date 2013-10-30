Курение на перронах вокзалов не будет запрещено

"Интервью": Дарья Халтурина - о том, за что будут штрафовать курящих

Россиян ждет дальнейшее ужесточение запрета на курение в общественных местах. С лета будущего года запретят "дымить" в тамбурах электричек, зато за курение на перронах железнодорожных станций наказывать не будут.

О том, что ожидает курильщиков, в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала сопредседатель "Российской антитабачной коалиции" Дарья Халтурина.

"Курить нельзя уже сейчас, - отметила она. - Но с 15 ноября будут введены штрафы за курение в образовательных, медицинских учреждениях, а также в культурных и спортивных заведениях. Под запрет попадет и курение на рабочем месте, а также - в торговых центрах".

Это означает, что за курение в больницах, школах, детских садах, музеях и концертных залах и на прилегающей к ним территории, а также на рабочих местах и в торговых центрах нарушителей оштрафуют на сумму от 500 до 1500 рублей. Дороже всего обойдется сигарета, зажженная на детской площадке, - 3000 рублей.

Принятые изменения - только первый этап дальнейшего ужесточения "антитабачного закона". С лета будущего года вступит в силу закон о запрете курения в ресторанах и барах, а также в электричках. Штрафовать будут не только любителей затягиваться сигаретным дымом, но и владельцев заведений, которые халатно относятся к требованиям законодательства. Администрация ресторанов, сохранивших деление на "курящие" и "некурящие" зоны, будет оштрафована.

"Мы ожидаем, что новый закон побудит около 13 процентов курильщиков отказаться от вредной привычки", - подчеркнула Халтурина.

Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за курение в общественных местах. Новые правила вступят в силу 15 ноября этого года.

Ловить курильщиков будут как полицейские, так и "антитабачные дружинники". Борцы с курением будут следить за тем, появляются ли люди с сигаретами на детских площадках, возле школ, больниц, вокзалов и других территорий, где курить строго запрещено.