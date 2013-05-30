Цены на сигареты вырастут на 10-20% - эксперт

С 1 июня вступает в силу антитабачный закон

С 1 июня в России вступает в силу антитабачный закон. Он запрещает рекламу сигарет, ограничивает курение в общественных местах. Кроме того вырастет стоимость табачной продукции, рассказал в эфире "Москва FM" депутат Госдумы, первым зампредседателя комитета по охране здоровья Николай Герасименко.

"В ближайшее время серьезного повышения цен не предвидится. Повышение будет незначительное – 10-20%", - пояснил депутат.

В законе четко определен перечень мест, где курение запрещено. В частности, потребление табака запретят в государственных учреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, поездах, ресторанах, аэропортах, а также на вокзалах и у метро. Также будет запрещено курение в гостиницах, в помещениях общественного питания и на железнодорожных перронах.

Однако, каждый субъект РФ или муниципальное образование может дополнить этот список по своему усмотрению.

Стоить отметить, что также закон запрещает продажу насвая – жевательной смеси, в состав которой входят табак и гашеная известь. Употребление этого вещества вызывает никотиновую, а иногда и психологическую зависимость.