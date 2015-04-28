Город онлайн: главный нарколог РФ Евгений Брюн о лечении, реабилитации и законе

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

28 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Новые направления деятельности наркологической службы РФ. Внедрение в регионах московской модели оказания наркологической помощи". На мероприятии выступит главный нарколог Российской Федерации, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

Евгений Брюн расскажет о тестировании людей на употребление психотропных веществ и о профилактике употребления наркотиков, алкоголя, табака. Также речь на пресс-конференции пойдет о программах лечения, новой трехуровневой системе реабилитации и изменениях в законодательстве.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.