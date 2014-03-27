Курение и обжорство: 5 приложений для борьбы с вредными привычками

Фото: ИТАР-ТАСС

В мире существует множество вредных привычек, среди которых табакокурение, употребление алкоголя и обжорство. Люди часто задумываются о том, как стать свободными и здоровыми и начать бегать по утрам.

Оказывается, бороться можно с помощью мобильных приложений. Подробнее - читайте в материале M24.ru.

Нас утро встречает похмельем...

В США недавно появилось приложение A-CHASS, которое помогает избавиться от алкогольной зависимости. Как только владелец подходит к питейному заведению, телефон начинает издавать сигнал тревоги. Помимо этого, на смартфон приходит регулярная рассылка о вреде алкоголя, а также анкеты с вопросами для пристрастившегося к употреблению увеселительных жидкостей. Если ответы вызывают опасения, то программа автоматически оповещает врача.

"Утро": В США создали приложение для борющихся с алкозависимостью

Сигарета, если ею правильно пользоваться, убивает...

Если человек захотел бросить курить, ему помогут приложения, содержащие информацию о вреде курения, а также рассказывающие о преимуществах здорового образа жизни. Так, мобильный гаджет под названием "Бросаем курить" содержит в себе информацию о более чем 70 заболеваниях, на появление и течение которых может влиять табакокурение.

В нем есть "Калькулятор курильщика", подсчитывающий количество выкуренных сигарет в сутки, дозировку поступивших в организм вредных веществ, картинки о вреде курения, а также изложены способы и советы желающим бросить курить.

Любовь есть, она не может не есть...

"Самая распространенная наша богатырская забава преобладала - это глотание пончиков в положении лежа под телевизором. Это можно увидеть по тем изуродованным талиям, которые видно сейчас, когда сняли все пальто. Это апофеоз лености и душевной, и физической. Так нельзя, это безобразие".

Геннадий Онищенко.

Наверное, каждый человек имеет в своем окружении друга или родственника, который любит много есть. Глядя на такого человека, понимаешь, что ради пончика с повидлом он может свернуть горы. Как бы он ни скрывал свое тайное пристрастие, любителя много поесть всегда выдает надкусанный кусок пирога в кармане.

Для обжор существуют специальные мобильные приложения, которые помогают ограничить неумеренное потребление пищи. Бесплатное приложение Binge Eating Disorder рассказывает, как избавить себя от чревоугодия.

Приложение, установленное на смартфон, будет рассказывать о вреде обжорства и давать советы, какие шаги можно предпринять человеку, чтобы усмирить свой ненасытный желудок.

Кстати, если обжора вдруг решил побороть свой зверский аппетит, и у него в холодильнике остается много недоеденной пищи, то для него создали другого помощника, который позволяет в прямом смысле слова делиться с окружающими объедками.

Некий американец по имени Дэн Ньюман однажды сидел с другом в кафе и не мог заставить себя доесть пиццу. Тогда он и решил создать приложение LeftoverSwapре, позволяющее делиться с незнакомцами остатками пищи.

На недоеденную еду можно устанавливать свою цену, однако разработчик надеется, что многие будут раздавать пищу бесплатно.

"На чашечку кофе"...

Среди людей существует еще одна вредная привычка - это чрезмерное употребление кофе. Многие любители этого бодрящего напитка могут возразить: "Как так, кофе вреден? Я его пью каждый день и чувствую себя великолепно!". Но как человеку объяснить, что 33 чашки в день - это очень много? Если ваши слова на любителя кофе не действуют, то можно воспользоваться приложением "Бросить пить кофе", которое будет подсчитывать количество выпитых чашек.

Гаджет имеет простой интерфейс, который показывает "смайликом" выражение лица человека после очередной выпитой чашки кофе. Так, до 20 чашки гримаса веселая, а после 24 лицо переходит в состояний раздражения и грусти.

В здоровом теле здоровый дух!

Если человек все-таки бросил курить, употреблять алкоголь, пить много кофе и объедаться на ночь, то наверняка у него возникнет идея работать над собой. Для желающих изменить свой образ жизни существует приложение Hab It!, позволяющее фиксировать свои достижения на пути становления человеком без вредных привычек.

Приложение отслеживает развитие полезных навыков в течение квартала, полугодия и года. Кроме того, оно позволяет вести учет всех привычек с возможностью их добавления или удаления из списка.

