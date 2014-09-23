Курить на верандах кафе разрешат со следующего сезона

В столице могут разрешить курить на летних верандах кафе

В Москве могут разрешать курить на верандах некоторых кафе со следующего сезона, сообщил во вторник журналистам глава департамента торговли с услуг Алексей Немерюк. Такая инициатива рассматривается сейчас столичным правительством.

Немерюк отметил, что курить можно будет только там, где нет капитальных сооружений. "Если нет настила, маркизы, просто асфальт, стоят зонтики, столы и стулья, там курить будет можно", - отметил руководитель ведомства.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что курение на некоторых летних верандах кафе и ресторанов разрешат в сентябре-октябре 2014 года.

Напомним, что в 1 июня 2014 года курить не разрешается в заведениях общепита, гостиницах, общежитиях, крытых рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек, на судах и поездах дальнего следования. Кроме того, запрещена любая реклама табака.

Первая часть антитабачного закона вступил в силу в 2013 году. Курить запретили в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станциях метро, на спортивных и культурных объектах, на рабочих местах в помещениях, на детских площадках и пляжах.

Запрет на курение не действует только в специально оборудованных местах в помещениях или на открытом воздухе. Кроме того, разрешено устраивать места для курения на предприятиях и в офисах, при этом собственник помещения сам вправе решать, устраивать курилку или нет.