В мире отмечают День отказа от курения

Во всем мире сегодня отмечается День отказа от курения

Во всем мире каждый третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Московские борцы за здоровый образ жизни предлагают горожанам обменять сигареты на конфеты.

Акция состоится в пятницу, 16 ноября, на Пушкинской площади. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00.

Добавим, что российские борцы с курением взялись за активную пропаганду отказа от вредной привычки. Так, в следующем году на пачках сигарет появятся страшные картинки с изображением последствий курения.

Кроме того, в ходе принятия закона о запрете курения Госдума сформировала список общественных мест, в которых запретят курение. Эта мера коснется образовательных и культурных учреждений, больниц, санаториев, остановок общественного транспорта, вокзалов, салонов самолетов, поездов, гостиниц, подъездов, детских площадок, пляжей и офисов.

Нарушителей могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Также власти намерены повышать розничные цены на табак и ограничить появление сигарет в рекламных роликах и в фильмах.

Антитабачный закон должен вступить в силу с 1 января 2015 года.