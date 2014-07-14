Бизнесмены просят Генпрокуратуру решить спор о курении в летних кафе

Предприниматели просят Генпрокуратуру разъяснить антитабачный закон

Предприниматели обратятся в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить поправки в антитабачный закон. Организация "Опора России" намерена доказать, что действующий закон не содержит запрета на курение на верандах ресторанов и кафе, сообщает радио "Москва FM".

"В сложившейся ситуации нужно доказывать свою правоту. Ведомства между собой немного не уладили написанное на бумаге, но правда восторжествует. Курение на улице у нас не запрещено, а веранды – это тот же открытый воздух", - пояснил в эфире руководитель комитета по экономике Московского городского отделения "Опора России" Алексей Каневский.

Он назвал причиной возникшего спора плохо прописанные законы. Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы, также рассказал, что возникшие разночтения - это вопрос формулировок в законе.

"Законодатели рассчитывали на один эффект, а правоприменительная практика несколько иная, и то, что имел в виду законодатель, не всегда применяется в жизни", - отметил он.

Немерюк напомнил, что уже были попытки внести изменения в закон, разрешающие курение на летних верандах. 30 июня Роспотребнадзор опубликовал разъяснение антитабачного закона, согласно которому курение на летних верандах ресторанов запрещено. В нем уточнялось, что веранды с подиумами, зонтами или декоративными ограждениями могут считаться помещениями, а, значит, подпадают под действие антитабачного закона.

"Есть закон, в котором все прописано. Что написано пером – не вырубишь топором. Роспотребнадзор стоит на позиции, что летние веранды отнесены к нестационарным торговым объектам, которые также попадают под запрет, и я не знаю, с чем "Опора России" будет бороться", - сказал глава департамента торговли и услуг.

В качестве альтернативы он предложил опираться на опыт зарубежных стран, которые также сталкивались с подобной проблемой и успешно решили ее.

"В Германии, например, сначала жестко запретили курение в летних кафе, а потом пошли на уступки и создали небольшие зоны и комнаты", - сказал Немерюк.

Как пишут "Известия", позицию бизнесменов уже поддержала прокуратура Москвы. В свою очередь, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уже во второй раз получил разъяснения Минпромторга, что веранды и летние кафе не подпадают под действие антитабачного закона.

По данным издания, просьба расшифровать спорную формулировку будет направлена в Генпрокуратуру на днях.

Напомним, что с 1 июня 2014 года курение запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках. Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Первая часть антитабачного закона вступил в силу в 2013 году. Курить запретили в подъездах, офисах, больницах, школах, вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от транспортных объектов.

Запрет на курение не действует только в специально оборудованных местах в помещениях или на открытом воздухе. Кроме того, разрешено устраивать места для курения на предприятиях и в офисах, при этом собственник помещения сам вправе решать, устраивать курилку или нет.