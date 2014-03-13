Для желающих бросить курить россиян откроют "горячую линию"

Минздрав запустит "горячую линию" для бросающих курить

Минздрав запустит "горячую линию" для тех, кто хочет избавиться от привычки курить. Call-центр заработает в ближайшее время, сообщает телеканал "Москва 24".

Такие полномочия Минздраву хотят передать в рамках реализации антитабачного закона. Также ведомство займется информированием о вреде потребления табака.

Напомним, 15 ноября 2013 года власти начали штрафовать за нарушение "антитабачного" закона, вступившего в силу прошлым летом. Курить нельзя на территории образовательных, культурных, спортивных и административных учреждений, на вокзалах и аэропортах и в радиусе 15 метров вокруг них.

Более того, запрещено дымить в лифтах и на лестничной клетке в подъезде. Штрафы варьируются от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Полиция уже начала проводить антитабачные рейды по выявлению граждан, курящих в неположенном месте. За месяц в Москве оштрафовали почти тысячу человек. Помогать полиции будут 20 тысяч дружинников, в том числе казаки.

В МВД заявили, что москвичи могут снимать курильщиков на камеру и отправлять записи стражам правопорядка. Записи будут приобщены в качестве доказательства по административному делу.

В Москве появилась интерактивная карта мест, где курить по-прежнему можно. На столичных спортивных стадионах могут организовать специальные сектора для любителей подымить. Между тем курильщики считают "антитабачный" закон "драконовскими мерами" и собирают подписи за его смягчение.