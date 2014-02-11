Москвичам напомнили о запрете курения в подъездах

В московских подъездах появились антитабачные плакаты. В качестве эксперимента их развесили в 247-ми жилых домах района Печатники.

Наглядная агитация напоминает всем жителям о запрете курения в общественных местах, в том числе и в подъездах, рассказал в эфире радио "Москва FM" президент фонда "Защита нации" Сергей Сушинский.

"Это отличная возможность напомнить жильцам, что в подъезде курить запрещено. Некоторые этого не знают", - говорит он.

Кроме того, Сушинский отметил, что с момента принятия закона о запрете курения в общественных местах в подъездах стали меньше курить. "Те, кто моложе и меньше курит – больше соблюдают закон. Люди среднего возраста и те, кто курит много, - меньше", - добавил он.

Отметим, что проект запущен по многочисленным просьбам жителей района, которые поступали в префектуру. В перспективе подобные плакаты появятся и в других районах округа.

Напомним, что первые 11 тысяч объявлений расклеили в Юго-Восточном округе еще в конце ноября. На них изображен знак перечеркнутой сигареты, а также информация о том, когда вступил в силу "антитабачный" закон, где теперь запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям.