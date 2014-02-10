Дым вне отечества: какие запреты на курение действуют за границей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Интернете заработал онлайн-сервис бронирования гостиниц для курильщиков. Сайт позволяет курящим туристам сэкономить время при поиске подходящего отеля. О том, какие запреты на курение существуют в Олимпийском Сочи, а также в других странах, - читайте в материале M24.ru.

Олимпийский перекур

Сочинская Олимпиада стала двенадцатой по счету свободной от табачного дыма. В общей сложности более 155 тысяч спортсменов, представителей спортивных делегаций и волонтеров буду защищены от табачного дыма и курения.

В Сочи курение запрещено на территории всех олимпийских объектов. Курить нельзя в расположенных в Олимпийском парке барах и ресторанах. Ни на одном из олимпийских и паралимпийских объектов нет точек продажи сигарет, а в ходе соревнований на табло и по радио передаются сообщения о политике оргкомитета по ограничению курения.

Большинство сочинских кафе разделили свои помещения на курящие и некурящие залы. По всему городу висят напоминания: "Сочи - город, свободный от табачного дыма". На пляжах, в парках и набережных курить или запрещается, или не рекомендуется. Однако в городе есть специальные скамейки для курильщиков.

О тотальном запрете курения в гостиницах Сочи не сообщается. Каждый отель вправе сам устанавливать ограничения для приверженцев вредной привычки, однако уже с 1 июня этого года российские гостиницы пополнят список мест, где курение запрещено. Кроме того, курить запретят в ресторанах и барах, общежитиях и перронах для ожидания электричек.

Напомним, 1 июня 2013 года вступил в силу антитабачный закон, вводящий строгий запрет на курение в общественных местах. Дымить теперь нельзя на территории образовательных, культурных, спортивных, административных учреждений. Кроме того, курение запрещено на вокзалах и аэропортах, а также в 15-метровой зоне вокруг них.

А 15 ноября вступили в силу штрафные санкции за нарушение антитабачного законодательства. Штрафы варьируются от 500 рублей до 3 тысяч.

Что касается зарубежных стран, то отношение к курению здесь может варьироваться от вполне лояльного, до строгих ограничений.

Подымить за рубежом

Самые высокие штрафы за курение действуют в Ирландии - 3 тысячи евро. Предаваться вредной привычке разрешено здесь в специально отведенных местах в отелях, на улицах, а также в тюрьмах, интернатах и психиатрических клиниках.

В Великобритании перекур в неположенном месте обойдется вам 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Курить разрешается в частных апартаментах, отелях (в номерах), на открытом воздухе и в тюрьмах. Отдельно прописан запрет на курение на футбольных стадионах. Подымить во время просмотра матча уж точно не получится.

Также за курение в общественных местах путешественнику грозит штраф в Финляндии. Здесь с 2010 года жестко ограничивается распространение табачной продукции. Под запрет на курение попали территории детских садов, учебных заведений и прилегающих к ним территорий для прогулок. Кроме того, нежелательно курение и в жилищных массивах и на улицах, где собирается много людей. Вместе с тем владельцев гостиниц обязали создать для курильщиков в десять раз меньше номеров, чем для некурящих постояльцев. Штраф за нарушение запрета составляет 50-150 евро, а несовершеннолетним курильщикам грозит тюремное заключение.

В Швеции курение разрешено в барах и ресторанах в специальных комнатах, изолированных от других помещений, без права есть и пить в них. Штрафы за курение в других местах достигают 100 евро.

В Германии курить можно в специально оборудованных комнатах в общественных местах, а также в отелях. Нарушителям грозит штраф от 25 до 250 евро.

Во Франции разрешается курить на открытых террасах ресторанов и кафе, а также железнодорожных перронах и палубах теплоходов. Штраф относительно небольшой - около 70 евро.

В Италии антитабачный закон действует с 2005 года - курение запрещено во всех общественных помещениях, будь то бар, ресторан или кинотеатр. Размер штрафа за курение в неположенных местах составляет 250 евро.

Греческие курильщики могут подымить на открытом воздухе, дома и в специально отведенных местах. За курение в общественном транспорте грозит штраф от 50 до 3000 евро, а за многократное нарушение он вырастает до 10 тысяч евро.

Довольно жесткие ограничения налагаются на курильщиков в Индии. Курить в этой стране можно только на открытом воздухе или в специально оборудованных местах. Впрочем, в отличие от Европы штрафы здесь не велики - около 4,5 долларов.

В Японии также как и в Индии курить разрешается в специально оборудованных зонах и на открытом воздухе, но не во всех городах и не на всех улицах. Штрафы - от 1 тысячи до 40 тысяч йен (13 - 500 долларов).

В большинстве штатов США курить можно дома, в специально оборудованных помещениях, а также на открытом воздухе. Штрафы тоже зависят от законодательства штата и составляют от 250 до 1000 долларов.

В Египте запрещено курить только на улицах, а штраф составляет 18 долларов.

В Турции курение запрещено во всех видах общественного транспорта (в том числе, такси) и общественных местах – на улицах, в ресторанах, на стадионах. За курение в неположенных местах грозит штраф порядка 30 долларов.

В Таиланде действует стопроцентный запрет на курение во всех публичных местах, развлекательных заведениях, ресторанах, кафе и даже на рынках, в том числе расположенных под открытым небом. Штраф за нарушение составляет порядка 60 долларов.

Григорий Медведев