Экстрасенсы, молитвы и гипноз: Как бросить курить

"Нераскрытые тайны": Как бросить курить

Помогают ли никотиновые пластыри? Как научиться заново дышать без никотина? Можно ли бросить курить при помощи иглоукалывания? Избавляет ли от вредной привычки кодирование, волшебные инъекции и потусторонние силы? Вся правда о том, как бросить курить и какой ценой дается победа - в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Палки смерти

В мире миллиарды курильщиков. Ежегодно сигареты убивают до 7 миллионов человек. Каждый из них хоть раз, но пытался бросить курить. Однако в изматывающей борьбе с самим собой победить зависимость удается далеко не каждому. Неужели избавиться от никотиновой зависимости невозможно? Почему даже проверенные методы часто кажутся простым надувательством?

Мы решили собрать тех, кто готов на все ради победы над никотином. У них есть два месяца. Им доступны любые врачи и клиники. Они испробуют на себе все возможные способы чтобы понять, как устроена зависимость. А главное – как бросить курить навсегда.

Это не клуб анонимных алкоголиков. Скорее, военкомат для курильщиков. Каждый из 8 человек готов пойти добровольцем на схватку со своей зависимостью. Но через несколько минут их останется только четверо: самых упрямых самых зависимых, тех, кто действительно хочет бросить курить.

Механизм физиологической никотиновой зависимости прост: наш мозг вырабатывает дофамин. Это вещество вызывает ощущение удовольствия, комфорта, благополучия. Никотин повышает уровень дофамина, не дает ему разрушаться и тем самым поддерживает хорошее настроение и тонус. Как только организм начинает выводить никотин из организма, курильщику снова хочется затянуться. При этом получать удовольствие без сигареты становится сложно.

Психологическая зависимость гораздо опаснее. Каждый курильщик убежден, что он курит не просто так. Одним сигареты помогают сосредоточиться, другим – они заполняют смысловые паузы в общении. Большинство курильщиков понимает, что сигареты – это смертельная опасность, но представить свою жизнь без них уже не могут.

Александр Теслер - психиатр, психотерапевт, нарколог, невролог, сексолог. Последние 40 лет он занимается лечением от зависимости, в том числе и от никотиновой.

Задача Александра Теслера среди тех, кому хочется бросить курить найти тех, кто к этому действительно готов. Участвовать в эксперименте будут лишь четверо из восьми добровольцев.

Фото: M24.ru

Участник №1: Евгений Толкалин, 54 года. Инженер-строитель. Стаж курильщика – 37 лет. Женат, воспитывает дочь. Считает, что никотин разрушил и продолжает губить его здоровье. В свои 54 года чувствует себя на 70.

"Ноги болят. У меня, сейчас я говорю, стали меньше интересовать женщины. Я обращался к врачу и он мне тоже говорит, что это от курения", - рассказывает Евгений Толкалин.

В этот проект Евгений пришел после осмотра у пульмонолога. Врача, который занимается болезнями легких. Предварительный диагноз – обструктивная болезнь легких и функциональная недостаточность органов дыхания.

При недостаточности дыхания уменьшается насыщение крови кислородом, страдает весь организм, особенно сердце и мозг. Евгений рискует получить инфаркт или инсульт. Кроме того, любая простуда может оказаться смертельной.

Суровая правда такова: чем раньше Евгений бросит курить, тем дольше проживет. Только вот удастся ли Евгению в одночасье сделать то, что он не смог за 37 лет? Или он и дальше продолжит играть в смертельную игру со своим здоровьем?

Участники под номерами 2 и 3: Кирилл Гончаров, 31 год и Оксана Гришина, 34 года. Семейная пара, работают в рекламном и ресторанном бизнесе. Стаж курения – 30 лет на двоих. Есть 8-летняя дочь. Планируют бросить курить из-за чувства стыда перед ребенком.

Только за последние несколько месяцев Кирилл и Оксана несколько раз пытались бросить курить. Сначала запретили себе курить дома при ребенке. И чтобы не тянуться к сигаретам, заняли руки ежевечерним сбором пазлов.

Они даже пытались заниматься спортом. Но и это не помогло. Супруги умудрялись курить, даже крутя педали. Неужели нет способа преодолеть вредную привычку?

Участник №4: Елена Козина, 30 лет. Работает в небольшой производственной компании. Курит половину своей жизни. Одинока. Хочет завести ребенка и ради этого готова бросить курить немедленно.

Лене кажется, что в ее одиночестве виноваты сигареты. Это они портят ей внешность, голос, улыбку, дыхание. Неделю назад Лена наведалась к косметологу, и тот подтвердил ее опасения.

"Если вы собираетесь продолжать этот образ жизни, совершенно безобразный для такой молодой, красивой, привлекательной, без сомнения умной девушки, как вы, то я вам ничего делать не буду, потому что это бесполезно", - говорит косметолог Ната Топчиашвили.

От курения кожа лица Лены стала тусклой, под глазами появились темные круги. Все из-за того, что никотин вызывает спазм кровеносных сосудов и уменьшает поступление кислорода в клетки.

"У курящей женщины уменьшается грудь, появляются растяжки, меняется ее облик. Причем, очень быстро, потому что уменьшение женских гормонов очень отрицательно сказывается на внешности, голос грубеет, страдает интеллект", - рассказывает Ната Топчиашвили.

Лена уже не раз бросала курить. Удастся ли ей избавиться от вредной привычки теперь, или же ее ждет очередная неудачная попытка?

Кто из четверых участников проекта избавится от никотиновой зависимости, а кто так и не сможет преодолеть вредную привычку? Участники проекта встретятся снова ровно через 2 месяца. О каждой секунде их нелегкой борьбы мы узнаем из личных видеоблогов.

Фото: M24.ru

Борьба с никотином

В спальном районе на востоке Москвы свой путь к здоровью начинает Евгений Толкалин. Как у многих в июльские дни, телевизор в его квартире настроен на трансляцию Чемпионата мира по футболу. Глядя на бразильские поля, Евгений вспоминает те далекие времена, когда ему, молодому полузащитнику школы ЦСКА, пророчили большое будущее. Но на пике спортивной формы он выкурил свою первую сигарету. За компанию, после тренировки.

"Чуть-чуть, но медленнее стал бегать. Чуть-чуть, но больше стал уставать. С такими показателями игрок – зачем он нужен?", - вспоминает Евгений Толкалин.

Давным-давно, распрощавшись с футболом, Евгений до сих пор не смог завязать с сигаретами. Александр Теслер, учитывая состояние здоровья Евгения, подобрал для него максимально простой и абсолютно безвредный способ избавиться от табачной зависимости: прочитать книгу Аллена Карра "Легкий способ бросить курить". Главный тезис Карра – для того, чтобы бросить курить, важно понять, что сигарета на самом деле не доставляет удовольствия.

Поклонники Карра утверждают, что после прочтения книги курить бросает каждый второй. Но Евгения книга стала раздражать. "Ну, это все "бла-бла", "ла-ла, ла-ла"… Я, честно говоря, не очень-то понимаю и доверяю. Сомнения меня берут, что мне это поможет", - говорит Евгений.

Условие Аллена Карра – книгу нужно прочитать целиком. Пока же наш герой курит абсолютно столько же, сколько и раньше. В это время, в самом центре Москвы, в бой с никотином вступают Кирилл и Оксана.

"С сегодняшнего дня мы с Оксаной будем вести наш видеоблог, в котором будем рассказывать, как мы боремся с пагубной привычкой – курением", - рассказывает Кирилл Гончаров.

Наш консультант, Александр Теслер, предложил им воспользоваться самыми популярными средствами: никотиновыми жвачками и пластырями. Жвачки и пластыри сами по себе не заставят вас бросить курить. Но если вы уже бросили, они должны помочь пережить так называемую никотиновую ломку.

"Никотин входит в обмен, возникает зависимость от никотина, и жевательная резинка с никотином, пластыри, которые позволяют постепенно впитываться никотину в кровь – они снижают явление отмены и человеку проще отложить сигареты", - объясняет Александр Теслер.

Никотина, который содержится в жвачках и пластырях, слишком мало, чтобы вызвать привыкание. Но вполне хватает для того, чтобы организм отказавшегося от курения не чувствовал дискомфорта. Кроме того, нет смеси смол, окиси углерода и других вредных веществ, которые содержатся в сигаретах и способствуют возникновению рака.

У жвачек есть и минусы: если пользоваться ими слишком часто, появляются раздражения на коже, головные боли, тошнота, изжога. Да и вкус у них специфический.

Никотиновый пластырь действует так же, как и жвачка, только он активен в течение всего дня и никотина в нем больше. Правила применения простые: наклеивать каждое утро на разные участки тела и удалять перед сном.

"По прошлым дням могу сказать одно: пластырь мне помогает. Но все-таки иногда приходится воспользоваться жвачкой. Но норма 2 сигареты в день – это уже для меня прогресс", - говорит Кирилл Гончаров.

Оксана быстро поняла, что ее зависимость от сигарет сильнее, чем у мужа. Даже небольшое снижение суточной дозы никотина для нее превращается в мучение.

"Наклеивая пластырь, я закуривала, хотела узнать, будет мне плохо или что-нибудь со мной случится. Со мной ничего не случалось. Мне не было плохо, у меня не было никакой тошноты. Соответственно, продолжала. И также жвачку: жую жвачку, курю, неприятный только вот этот вкус и все", - говорит Оксана Гришина.

Так прошли три недели. Оксана, убедившись, что пластырь и жвачки не работают, курила. Кирилл изо всех сил держался, выкуривая не больше двух сигарет в день.

"Я по-прежнему клею пластырь, сегодня у меня последний. Утром я его прилепил сюда. Как по ощущениям: ну, все-таки мне он помогает, ничего не скажешь, но, в то же время, мысли о сигаретах меня не покидают", - утверждает Кирилл Гончаров.

Православием по сигаретам

Скоро мы узнаем, что будет, когда Кирилл лишится дополнительной подпитки никотином. А пока перенесемся на другой конец Москвы. Далеко на севере столицы снимает маленькую квартирку четвертая участница нашего проекта Елена Козина.

Каждый день она выкуривает чуть меньше пачки сигарет, утверждая, что совершенно не может сопротивляться тому, что сильнее ее – никотину. В прошлом Лена читала Аллена Карра, пробовала делать иглоукалывание, применяла пластыри и жвачки.

Словом все, кроме психотерапевтических методов. Для девушки, которая легко поддается внушению, этот метод может оказаться действеннее остальных, посчитал Александр Теслер и предложил ей сходить к экстрасенсу.

"Кто во что верит. Кто-то верит в коррекцию кармы и православными молитвами, кто-то верит в хождения к святым местам. Кто-то верит в восхождение на Джомолунгму. Но каждому дается по его вере. Если человек верит, если человек считает, что это может ему помочь – значит, это ему поможет", - считает Александр Теслер.

Суть мистических обрядов, как правило, проста: курильщика нужно как следует напугать. Чем больше экстрасенс пугала Лену, тем сильнее ей хотелось покурить.

Никотин победил. На том и разошлись. К сожалению, помочь человеку против его воли не может даже магия.

"Недавно я была у экстрасенса, она пыталась мне рассказать, что она могла бы сделать для меня своими способами, чтобы помочь мне бросить курить. Но у нее не очень хорошо получилось, потому что я не верю в эту всю ерунду. Я думаю, что в ее возрасте можно было бы заниматься более серьезными вещами", - говорит Елена Козина.

Лена попыталась воевать с никотином в одиночку, без помощи специалистов. И села на антитабачную диету. "Вчера я купила банку имбиря и решила его попробовать. Мне сказали, что продукты, содержащие никотин, могут помочь бросить курить", - рассказывает Елена Козина.

Имбирь в самом деле помогает в борьбе с курением. Однако никотина в нем нет. Считается, что его терпкий, жгучий вкус надолго отбивает желание затянуться. Содержится же никотин в небольших количествах в помидорах и баклажанах. При регулярном употреблении эти продукты могут выполнять функцию никотиновых пластырей и жвачек. Но Лене овощи не помогли.

"Пока ничего не получается, я по-прежнему курю 10-15 сигарет в день. Надеюсь, когда-нибудь в ближайшее время это сократится", - говорит Елена Козина.

Она попросилась на личную встречу к Александру Теслеру. Психотерапевт решает прибегнуть к крайним мерам и отправляет Лену на настоящий гипноз к лицензированному врачу.

"Гипноз – это медицинская процедура: человек приводится в состояние транса и на фоне гипноза повышается внушаемость", - объясняет Александр Теслер. Лена взяла время на раздумье и через 2 дня пришла на сеанс гипноза. И вроде бы была полна решимости. Но 5 минут беседы с врачом ей оказалось достаточно.

"Я так и не бросила курить, и в такой ситуации мне еще предлагают всякую ерунду – сделать гипноз, который вообще никак не является научным методом. Я даже не считаю, что это может как-то подействовать или помочь. Я, мягко говоря, недовольна", - рассказывает Елена.

"Наша замечательная героиня Лена, она активно участвовала в проекте, активно проходила все методики, но, почему-то, оказалось, что ни одну методику по-настоящему до конца она не прошла. Методики, которых она опасалась, она вообще оставила в стороне, отказалась от них. И оказалось, что скорее, может быть, у нее мотивация была не бросить курить в этот раз, а скорее быть в центре внимания. И она действительно была в центре внимания, но, так как проект у нас сугубо тематический, Лена выбывает из проекта", - объясняет Александр Теслер.

Фото: M24.ru

Дыхательная гимнастика

Похоже, Лена себя обманывает. Она не готова расстаться с вредной привычкой. А мы возвращаемся на восток Москвы в Измайлово, где битву с курением ведет наш герой Евгений Толкалин. Книга Аллена Карра ему не помогла.

"Мне кажется, что это бред полный. Это мое личное мнение", - утверждает Евгений Толкалин. Александр Теслер предлагает Евгению способ, который не только помогает бороться с никотиновой зависимостью, но и укрепляет здоровье.

"Дыхательная гимнастика – замечательная штука, потому что при курении, конечно, страдает дыхательная система, страдают легкие. И дыхательная гимнастика помогает раздышаться, помогает вывести все эти шлаки мерзкие, которые смолы, которые накапливаются в легких", - говорит Александр Теслер.

"Сегодня мы начинаем лечебный сеанс знаменитой Стрельниковской дыхательной гимнастики. Гимнастики, которая была изобретена для актеров и певцов, но и оказалось, что она полезна всем, и прежде всего – пациентам с заболеванием органов дыхания", - рассказывает врач лечебной гимнастики по методу Стрельниковой Михаил Щетинин.

При обычном дыхании грудная клетка при вдохе расширяется, при выдохе – сжимается. При дыхании по методу Стрельниковой все происходит наоборот.

Легкие начинают полностью заполняться воздухом и кислород активно поступает в клетки головного мозга. В том числе в так называемый центр удовольствия. Человек начинает получать положительные эмоции, сравнимые с наслаждением от сигареты, просто дыша. И со временем потребность организма в никотине исчезает, считают сторонники этого метода.

И хотя Евгений в чудесной силе такой физкультуры усомнился, тем не менее, честно пробовал делать дыхательные упражнения дома.

"Хоть мне не очень нравится метод по Стрельниковой, но я его делаю", - признается Евгений Толкалин.

С помощью гимнастики Стрельниковой многие избавляются от астмы, сердечно-сосудистых заболеваний. Курильщики тоже, как правило, забрасывают сигареты. Только вот происходит это не сразу, а после нескольких месяцев занятий.

Эксперимент длится уже месяц. За это время наш герой снизил употребление сигарет до 15 в день. Но тут возникли проблемы.

"Сложилась такая ситуация, что моя дочь сломала ногу. Казалось бы, это ну сломала – молодая, зарастет и вырастет. Но к сожалению, это связано с деньгами. С деньгами немалыми", - объясняет Евгений Толкалин.

Целую неделю Евгений бегал сначала по знакомым в поисках денег, потом по аптекам в поисках необходимых медикаментов. В итоге о борьбе с курением забыл.

Цуботерапия

Между тем, нашим супругам Кириллу и Оксане похвалиться нечем. На Оксану никотиновые жвачки с пластырями совсем не подействовали. Кирилл долго держался, но как только курс приема пластырей подошел к концу, Кирилл стал снова выкуривать по пачке.

"У нас в доме чинят лифт, я живу на 6-м этаже, "дыхалка" значительно лучше работает, но есть одна беда: у меня закончились пластыри. Это случилось вчера и я чувствую непреодолимое желание покурить. С пластырем – все хорошо, а без него все как-то уныло. Скорее всего, надо пробовать что-то другое", - утверждает Кирилл Гончаров.

Новый способ не заставил себя ждать. Наш эксперт Александр Теслер предложил заменить пластыри и жвачки на иглы акупунктурщика.

"Механизм воздействия – это действие на центральную нервную систему, блокируется зависимость, блокируется тяга, иголки замечательным образом гонят эндорфин, так называемый в просторечье гормон счастья, и иголки дают возможность переломить и абстиненцию, иголки дают возможность наладить сосудистый тонус, так как никотин сужает сосуды", - рассказывает Александр Теслер.

Иголки неслучайно ставят именно в ухо: рефлексотерапевт по сути воздействует на мозг, снимая абстиненцию. Рефлесотерапевт решил применить на супругах разные методы. Кириллу предстоит цуботерапия.

"Цуботерапия – это воздействие на определенные зоны с помощью любого магнита, шарика, зерна – любого предмета без внедрения в кожу. То есть, не черезкожное, а накожное", - объясняет Александр Теслер.

В нашем случае применяются семена китайского растения. Врач неслучайно выбрал этот метод именно для Кирилла. Мужчина без проблем будет носить семена на ухе несколько дней, как бы они его ни раздражали. У женщин терпения меньше.



Останется ли на месте привычка курить – Кирилл и Оксана узнают после 2-3 сеансов. В перерывах между процедурами супруги пробуют и другие способы отвлечься от сигареты. "Мы едим орехи, которые привезла подруга Гуля из Киргизии. Печеньки всякие, конфеты", - говорит Оксана Гришина.

Считается, что семечки, попкорн и орешки отвлекают от курения. Но при этом надо внимательно следить за калорийностью этих отвлекающих продуктов, так как многие, бросившие курить, начинают набирать вес. Это, к сожалению, не миф.

Подсчитано, что большинство людей, бросивших курить, за год поправляются в среднем на 4,5 килограмма. Дело в том, что никотин ускоряет метаболизм, но не за счет улучшения пищеварения, а за счет возбуждения нервной системы. Это плохо для организма.

Как только курильщик бросает сигареты, то разные системы организма, испытывая никотиновое голодание, начинают вести себя неадекватно. Может скакать давление, появляться тревожность, проблемы с выработкой гормонов, в том числе инсулина, и нарушение жирового и углеводного обмена.

Когда организм полностью очистится от воздействия табака, все функции восстановятся и вес станем таким, каким он у вас должен быть, считают специалисты. Курс иглоукалывания для Кирилла и Оксаны закончился. Вот только они все равно курят.

Последний козырь в рукаве Теслера – антиникотиновая инъекция. Если и она не отобьет желание курить, то вывод лишь один: жизнь с никотином наших героев абсолютно устраивает. Впрочем, Оксана, судя по всему, выбрасывает белый флаг задолго до окончания битвы.

Оксана отказалась от инъекции, а чуть позже призналась, что бросить курить она пока не готова. "Я просто действительно, не могу справиться с этой проблемой, вот и все", - утверждает Оксана.

Каждый раз, отказываясь от сигареты, она начинает нервничать. Да так, что начали портиться отношения с коллегами и домочадцами. Наша героиня всерьез боится, что, отказавшись от никотина, она просто разрушит свою жизнь.

"У меня нет просто месяц времени, чтобы ходить и сатанеть. У меня нет такой возможности, не знаю, на свою дочь, на своих сотрудников орать и говорить "Вы знаете, подождите месяц, сейчас меня протрясет". Они люди", - говорит Оксана Гришина.

"Оксана красивая замечательная целеустремленная девушка. Активно участвовала в проекте. Ровно настолько, насколько она могла уделить времени, потому что она человек очень занятой, человек выстроен только на успех. Человек преуспевает в бизнесе, но, к сожалению, курение – это психологический костыль. И у меня такое ощущение, что Оксана просто побоялась расстаться с курением, потому, что может рухнуть вся ее поведенческая структура, система координат, кристаллическая решетка. И в силу объективных причин Оксана выбывает из проекта", - рассказывает Александр Теслер.

Фото: M24.ru

Все меньше и меньше

В проекте остаются лишь два участника: 54-летний Евгений и 30-летний Кирилл. Что сильнее никотина – молодость или опыт? До развязки осталось несколько дней.

Евгений Толкалин последние дни прожил в состоянии сильного стресса – собирал деньги на операцию дочери и дымил, как паровоз. К счастью, с дочерью все закончилось благополучно, она выздоравливает дома. Евгений после срыва снизил курение до 7-8 сигарет в день.

"Хотелось бы бросить совсем, не выкуривая ни одной сигареты. И думаю сейчас над вопросом: мне предложили закодироваться", - признается Евгений Толкалин.

Под кодированием подразумевают сотни самых разных методов лечения алкоголизма и курения, но изначально кодированием назывался метод, который придумал и в 1982 году запатентовал знаменитый психотерапевт Александр Довженко.

"Доктор Довженко придумал лечение, когда в противовес этой привычке в головном мозге формируется код, как назвал доктор, антитабачный код более сильного воздействия, который подавляет привычку курить на какой-то календарный срок", - рассказывает психотерапевт, нарколог Александр Воронцов.

Закодироваться от курения можно на годы или пару месяцев. Главное – в течение этого срока ни в коем случае не нарушать запрет, иначе у закодированного начнутся проблемы, причем серьезные.

"Если он закурит – из любопытства, по глупости или, что чаще всего бывает, выпив спиртные напитки, особенно изрядно выпив – тогда спящая потребность в табаке просыпается и вступает в реакцию с кодом. Происходит такая борьба двух противоположных начал. У пациента начинает разрушаться слабое звено в организме.

То есть, если что-то внутри болит, вот это что-то может начать болеть сильнее. Может возникнуть инсульт, или подобные состояния. Если, допустим, болело сердце, была там, скажем, стенокардия, к примеру, и пациент закурил, то может возникать инфаркт миокарда", - утверждает Александр Воронцов.

Евгений внимательно прочитал про последствия кодирования в Интернете и решил, что рисковать не будет. "При моем возрасте это может довольно-таки серьезно сказаться на моем здоровье. Бросить курить я все равно брошу, но не таким методом", - объясняет Евгений Толкалин.

Евгений готов на психотерапию. Но хотел бы, чтобы метод был не такой жесткий. На помощь приходит гипноз – то, от чего отказалась Лена, Евгению показалось достойным методом. "Я врач-психотерапевт, с большим стажем, работаю в том числе с аддикциями, то есть, с зависимостями", - говорит психотерапевт Сергей Куликов.

"Меня даже больше не тянет курить, а в голове сидит такая вещь: я не могу себе представить, что вот я утром встал, выпиваю чашку кофе и не беру сигареты", - утверждает Евгений Толкалин.

Что такое гипноз - это чуть-чуть снижается критичность личности. То есть, человек как бы позволяет своей личной воли чуть-чуть уснуть. И в этом состоянии уже ввести те инструкции, которые мы договорились с гипнотизируемым о том, что это будет сделано.

Вы выработаете очень стойкий непробиваемый иммунитет к табаку. Вонючей траве табака. К запаху табака. К вкусу табака. "Идет по телу какая-то приятная волна. Ты совершенно не думаешь о курении, сигарете, чтобы ее достать. Благодушие, хорошо. К сигаретам никак не тянет", - говорит Евгений Толкалин.

Эффект от такой гипнотерапии, по утверждению врачей, чувствуется сразу же. Правда, длится он не дольше года. Впрочем, эту процедуру всегда можно повторить.

До гипноза Евгений курил по 7-8 сигарет в день. Вырвет ли он, как бывший футболист, победу в этом сложном матче? Кирилл между тем готовится нанести самый главный удар по своей зависимости: сделать антиникотиновую инъекцию.

Кирилла предупредили, что несколько часов после укола его будет сильно клонить в сон.

"Да, длится несколько часов до момента засыпания человека и утром он просыпается уже бодрым, активным, у него нет ограничений. Единственной особенностью в его пробуждении будет являться то, что у него не будет утренней тяги, как у некурящего человека", - утверждает ведущий специалист медицинской клиники Ольга Гулько.

Уколы, по словам врачей, имеют почти 100-процентную эффективность.

"Благодаря лекарствам, которые вводятся в организм в нашем случае, ломка исключена, потому что рецепторы, избыточное количество рецепторов, которые собственно говоря, испытывают никотиновый голод, будут заблокированы, будут устранены", - говорит Ольга Гулько.

Уколы имеют противопоказания: глаукома, эпилепсия и аденома предстательной железы. Но, как показывает обследование, Кирилл совершенно здоров и к инъекции готов.

По дороге из клиники домой, Кирилл записывает очередной видеоблог. "Вот еду домой. Ощущения пока достаточно такие своеобразные, сильной сонливости нет, координация не нарушена. Но по ощущениям за руль садиться точно нельзя", - рассказывает Кирилл Гончаров.

Последние герои

С начала эксперимента прошло ровно два месяца. Из восьми добровольцев, пришедших к нам в студию, чтобы получить доступ к любым способам бросить курить, после первого же отбора осталось лишь четверо: Александр Теслер сразу же отмел сомневающихся в своих силах.

Через месяц их осталось трое: Елена Козина так и не смогла преодолеть свой скептицизм и мнительность. Через несколько недель выбыла из проекта и Оксана Гришина: в отличие от своего мужа Кирилла, она не смогла подавить в себе раздражительность после отказа от сигарет. К финишной черте дошли лишь два участника: Кирилл и Евгений.

Неделю назад Кириллу сделали антиникотиновую инъекцию. Сегодня он выглядит бодро и держится уверенно. Но, как выясняется, только потому, что перед входом в телестудию покурил.

Физическую зависимость инъекция уничтожила, а вот с зависимостью психологической ничего сделать не смогла. Единственное, на что хватило силы воли Кирилла – сократить дозу никотина.

"Я не вижу того, знаете, что "Ну все, я обречен". Ни в коем случае", - говорит Кирилл Гончаров. "Нет, если вы обречены, то только на успех. То, что вы снижаете количество сигарет, говорит о том, что вы пошли более тернистым путем, более длинным, но тоже достаточно эффективным", - считает Александр Теслер.

Пока Кирилл не готов расстаться с сигаретами. А без сильной мотивации не сработает даже самый эффективный метод.

"Если у человека присутствует мотив для того, чтобы расстаться с вредной привычкой, врачи, психотерапевты, психологи могут поддержать, могут быть членами команды, но никогда никто за тебя ничего не сделает", - утверждает Александр Теслер.

А что же Евгений? В начале проекта у него были самые скромные шансы бросить курить. Победить почти 40-летнюю зависимость очень сложно. Книга и дыхательная гимнастика не помогли. Последний шанс – сеанс гипноза.

С того времени, после этого курса, я не курю. Очень доволен результатами. Здорово. Стал ощущать, что ноги стали меньше болеть, да и дыхание. По чуть-чуть, но это все лучше", - говорит Евгений Толкалин. Гипноз всего лишь помог Евгению поверить в себя. Все остальное он сделал сам.

Существует множество способов бросить курить. Почему для одних эти методы оказываются действенными, а для других нет? Разгадка проста: пластыри, жвачки, иголки помогают пережить никотиновое голодание. Психотерапия – забыть на время о привычке держать в руках сигарету.

Но без колоссального желания бросить ничего не получится. А для того, кто всерьез задумался продолжать жить без никотина, часто бывает хорош абсолютно любой способ. У Евгения получилось. Получится и у вас.