Памятник князю Владимиру добавят в туристические карты столицы

Памятник князю Владимиру появится на туристических картах Москвы сразу после торжественной церемонии открытия, запланированной на 4 ноября, сообщает ТАСС.

По словам главы столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталия Сучкова, памятник также будет включен в туристические маршруты.

"Мы, конечно, понимаем, что люди не едут в Москву смотреть на какой-то один объект, будь то памятник или храм, но появление нового туристического объекта, несомненно, вызовет дополнительный интерес", – отметил Сучков.

На сегодняшний день все работы по монтажу памятника завершены. Князь Владимир закрыт специальным коробом, который снимут накануне открытия – 3 ноября.