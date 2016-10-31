Памятник князю Владимиру добавят в туристические карты столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Памятник князю Владимиру появится на туристических картах Москвы сразу после торжественной церемонии открытия, запланированной на 4 ноября, сообщает ТАСС.
По словам главы столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталия Сучкова, памятник также будет включен в туристические маршруты.
"Мы, конечно, понимаем, что люди не едут в Москву смотреть на какой-то один объект, будь то памятник или храм, но появление нового туристического объекта, несомненно, вызовет дополнительный интерес", – отметил Сучков.
На сегодняшний день все работы по монтажу памятника завершены. Князь Владимир закрыт специальным коробом, который снимут накануне открытия – 3 ноября.
В выборе окончательного места для памятника участвовали москвичи, большинство высказалось за Боровицкую площадь. Итоговый проект 40-тонной статуи был согласован с ЮНЕСКО.
Территорию рядом с памятником благоустроят. Здесь готовят пешеходную зону в подсветкой, а за монументом высадят сосны, ели, липы.