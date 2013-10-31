Дом-памятник: как здания становятся культурным наследием

Дом Джобса в Калифорнии стал историческим памятником

Дом Стива Джобса в Лос-Альтосе, где основатель Apple провел юношеские годы и собирал свои первые компьютеры, объявили исторической достопримечательностью. О том, каким образом подобный статус получают здания в Москве - читайте в материале M24.ru.

В России ведется единый государственный реестр памятников истории и культуры, который содержит сведения обо всех объектах культурного наследия. Кроме федеральных, существуют достопримечательности регионального и муниципального значения. Чтобы здание могло быть признано культурной ценностью, с момента его постройки или исторических событий, связанных с ним, должно пройти не менее 40 лет. Это правило не относится к квартирам и домам выдающихся личностей - такие дома могут стать объектами культурного наследия сразу после смерти этих людей.

Выявлением и учетом таких памятников занимаются, согласно закону "Об объектах культурного наследия", Министерство культуры России, а также местные власти, уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия. В Москве это департамент культурного наследия.

В законе уточняется, что особый статус могут получить объекты, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, а также социальной культуры.

Рекомендовать включение того или иного объекта в реестр могут также общественные организации и граждане.

Перед включением в реестр проводится государственная историко-культурная экспертиза объектов, которая признает или не признает их ценность.

Эксперты пользуются строгими критериями для оценки тех или иных зданий. В частности, строение должно обладать стилевой выразительностью, индивидуальностью и персонификацией авторства. Если речь идет о квартире выдающейся личности, то эксперты должны подтвердить ее мемориальную ценность - значимость ее жильца для большого числа людей.

За порчу исторических памятников будут отвечать их владельцы

В других случаях отмечается влияние памятника на окружающее городское пространство, его организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый характер застройки территории.

Одним из главных критериев объекта культурного наследия является его подлинность, свидетельствующая о его историческом прошлом.

Кроме заключения экспертизы в правительство России или, если речь идет о памятнике регионального значения - в местные органы власти, подается заявление о включении объекта культурного наследия в реестр, а также сведения о наименовании здания, его местонахождении и дате постройки. Также представляются фотографии объекта и информация о его собственниках.

В случае положительного решения властей, которое принимается в течение года, здание попадает в реестр историко-культурных объектов.

С этого момента объект подлежит государственной охране. Если существует такая необходимость, здание реставрируется, а владельцам или арендаторам запрещается изменять его облик и интерьер и перестраивать. Все это может быть сочтено нанесением ущерба. Штрафы за это могут достигать 5 миллионов рублей.

Всего за два прошедших года в Москве выявлено 58 объектов культурного значения.

Весной в список столичных объектов культурного наследия рекомендовано включить 9 памятников архитектуры. В том числе, "Торговый дом - Коммерческий банк "И.В. Юнкер и К", построенный в 1876 году и "Жилой дом Н.П. Баулина", возведенное в 1846 году.

Список объектов культурного наследия также может пополнить городская усадьба В.Я. Лепешкиной, расположенная на улице Знаменка. Здание было построено в конце XIX века. Сейчас в нем располагается Институт государства и права РАН.

Кроме того, по мнению экспертов, памятником культурного наследия необходимо признать здание на улице Ильинка, построенное в 1911 году для Санкт-Петербургского Международного коммерческого банка.

Всего в Москве было насчитано 5375 зданий, построенных до 1917 года. Однако не каждое старинное сооружение может быть признано культурной достопримечательностью. Объекты жилой застройки, не отличающиеся индивидуальными - мемориальными, архитектурными или эстетическими - достоинствами также могут рассматриваться в качестве памятников культурного наследия только в том случае, когда они составляют ансамбль застройки.

Григорий Медведев