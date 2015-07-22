РВИО предложит три места для установки памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Российское военно-историческое общество (РВИО) предложит городской комиссии по монументальному искусству три варианта размещения памятника князю Владимиру. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора РВИО Владислава Кононова.

Отмечается, что это произойдет 20 августа, после подведения итогов онлайн-голосования по выбору места, которое сейчас проходит на официальном сайте РВИО.

"Мы начали голосование о том, где будет памятник. Немногим более 20 тысяч голосов уже отдано, правила голосования таковы, что можно проголосовать один раз в течение суток. Но мы уже видим, что если вчера лидировала Лубянская площадь, то сегодня уже лидирует Боровицкая площадь с небольшим отрывом.

По итогам выясним срез общественного мнения и после этого отправим комиссии по монументальному искусству предложение рассмотреть эти три места. Обязательно указав результаты опроса, чтобы мнения москвичей были учтены", – сообщил Кононов в ходе пресс-конференции.

Ранее председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов отметил, что комиссия дождется завершения голосования, но все-таки во внимание будут приняты конкретные предложения от инициаторов установки памятника.

Напомним, РВИО запустило интернет-опрос по выбору места установки памятника, в котором рассматриваются три варианта – Зарядье, Лубянская и Боровицка площади. Эти три места были определены в ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков.

В "лонг-лист" входили также смотровая площадка Воробьевых гор, сквер у Киевского вокзала, участок у храма Христа Спасителя и Ростовская набережная.

Изначально планировалось разместить памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал широкий общественный резонанс. Выбранную площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того, специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.

В этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.