Итоги интернет-опроса не повлияют на выбор места для памятника Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Итоги начавшегося сегодня интернет-голосования по выбору места для памятника князю Владимиру не станет окончательным решением. Об этом m24.ru сообщил председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов.

"Комиссия дождется завершения голосования, но все-таки во внимание будут приняты конкретные предложения от инициаторов установки памятника", – сказал он.

Напомним, Российское военно-историческое общество сегодня на своем сайте предложило москвичам сделать выбор в пользу одного из трех мест для памятника князю Владимиру – Зарядье, Лубянская или Боровицкая площади. В настоящее время в опросе лидирует вариант Боровицкой площади. Итоги онлайн-голосования будут объявлены 20 августа.

Эти три места были определены в ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков. В "лонг-лист" входили также смотровая площадка Воробьевых гор, сквер у Киевского вокзала, участок у храма Христа Спасителя и Ростовская набережная.

Изначально планировалось разместить памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал широкий общественный резонанс. Выбранную площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того, специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.

Напомним, в этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.