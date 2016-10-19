Мемориальную доску маршалу Казакову установят по просьбе москвича

Мемориальную доску маршалу Казакову установят на Ростовской набережной, передает Агентство "Москва". Скорее всего она появится на стене дома номер 5, где жил Герой Советского Союза.

Ранее с такой просьбой к Сергею Собянину обратился москвич Александр Михайлов. Собянин отметил, что в Москве проводится большая работа по увековечению памяти героев войны и маршал Василий Казаков, безусловно, является человеком, достойным мемориальной доски.

Данную инициативу мэр Москвы поддержал в ходе личного приема граждан.

Василий Казаков был начальником артиллерии 16-й армии Западного фронта. Он стал героем тяжелейших оборонительных боев первого этапа Великой Отечественной войны, в том числе – битвы за Москву и Смоленского сражения.

Маршал был награжден орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды и многими другими наградами.

Звания Героя Советского Союза Казаков был удостоен за отличия в Висло-Одерской операции.

