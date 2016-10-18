Закрывающий памятник князю Владимиру короб разберут 3 ноября

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Специальный короб, закрывающий памятник князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, будет разобран 3 ноября, за несколько часов до торжественного открытия монумента в День народного единства. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.
Памятник установлен на постамент, а рабочие готовятся к монтажу части плаща, таким образом, возведение памятника идет по плану.
Кононов объяснил отказ от традиционного занавешивания памятника полотном тем, что размеры и вес скульптуры могут быть очень большими. "Вероятно, мы закроем специальными щитами только постамент памятника", - уточнил Кононов.
Впоследствии через голосование на сайте РВИО и портале "Активный гражданин" была выбрана другая точка размещения монумента - Боровицкая площадь, позже место для возведения памятника одобрила комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме. Затем последовало одобрение от Юнеско, в частности учреждение ООН положительно восприняло предложения по уменьшению высоты монумента и проекту благоустройства территории вокруг памятника.