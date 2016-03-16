Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2016, 16:05

Культура

На севере столицы могут установить бюст национального героя Никарагуа

Фото: radionicaragua.com.ni

Посол Республики Никарагуа в России предложил Мосгордуме установить в Москве бюст национального латиноамериканского героя Карлоса Амадора, передает Агентство "Москва".

Такое предложение одобрил глава комиссии столичного законодательного собрания Евгений Герасимов. Строительство памятника приурочено к 80-летию со дня рождения национального героя. Скульптуру могут возвести в парке Дружба, расположенном на севере города.

"Сам парк Дружбы говорит о том, что там все связано с нашей дружбой. Это и международная дружба, и дружба людей, дружба народов. Потому появление там памятника очень известному в мире человеку вполне логично. Тем более, на сегодняшний день у нас очень много соглашений между Никарагуа и Россией, и Москвой в том числе", – пояснил Герасимов.

Карлос Фонсека Амадор был никарагуанским революционером, одним из основателей и предводителей Сандинистского фронта национального освобождения. В 1957 году латиноамериканец посетил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходящий в столице. После этого визита Карлос Амадор написал книку "Никарагуанец в Москве".

Ссылки по теме


культурное наследие бюсты Никарагуа парк Дружбы парки и пешеходные зоны новые памятники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика