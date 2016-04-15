Судьбу стены Цоя решат жители Арбата

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Окончательного решения по судьбе стены Цоя на Арбате пока нет. Ее будущее определится после опроса местных жителей и муниципальных депутатов, совместно с депутатами Мосгордумы, сообщает ТАСС.

Префектура ЦАО поддержит любое решение местных жителей.

Существующие надписи на стене Виктора Цоя на Арбате сохранят во время реставрационных работ. На верхней части стены должен появиться портрет певца или обложка одного из его музыкальных альбомов.

Все присланные художниками варианты эскизов разместят в группах проекта в социальных сетях для того, чтобы узнать мнение москвичей.

Ранее m24.ru сообщало, что стену Цоя хотят закрасить граффити с изображением музыканта. Инициативная группа жителей Арбата запускает проект "Спасем стену Цоя" и планирует обратиться с ним за поддержкой в Мосгордуму, а затем вынести обсуждение на "Активный гражданин". Нарисовать музыканта хотят к его дню рождения – 21 июня.