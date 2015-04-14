Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля 2015, 22:37

Культура

На юго-востоке города появится бронзовый памятник военным медсестрам

Фото: ТАСС/С.Белявов

На юго-востоке Москвы возведут бронзовый памятник военным медсестрам, сообщает Агентство "Москва".

Монумент появится перед главным входом в амбулаторно-поликлинический центр №109 департамента здравоохранения на улице Гурьянова.

Образ будущего памятника определят в ходе закрытого творческого конкурса. Его стоимость составит не менее 3 миллионов рублей. На его установку уже объявлен добровольный сбор средств.

Ссылки по теме


Напомним, на юго-востоке столицы установят памятник святому Ионну Кронштадтскому. Планируется, что монумент откроют в районе Жулебино уже 14 июня, в день памяти святого.

Отметим, это будет первый памятник Иоанну Кронштадтскому в Москве и третий в России. Первые два монумента установлены в Кронштадте и Иркутске. Ресин также добавил, что инициатором установки памятника стал приход храма Иоанна Кронштадского в Жулебине.

культурное наследие медсестры архитектурные памятники новые памятники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика