На юго-востоке города появится бронзовый памятник военным медсестрам

Фото: ТАСС/С.Белявов

На юго-востоке Москвы возведут бронзовый памятник военным медсестрам, сообщает Агентство "Москва".

Монумент появится перед главным входом в амбулаторно-поликлинический центр №109 департамента здравоохранения на улице Гурьянова.

Образ будущего памятника определят в ходе закрытого творческого конкурса. Его стоимость составит не менее 3 миллионов рублей. На его установку уже объявлен добровольный сбор средств.

Напомним, на юго-востоке столицы установят памятник святому Ионну Кронштадтскому. Планируется, что монумент откроют в районе Жулебино уже 14 июня, в день памяти святого.

Отметим, это будет первый памятник Иоанну Кронштадтскому в Москве и третий в России. Первые два монумента установлены в Кронштадте и Иркутске. Ресин также добавил, что инициатором установки памятника стал приход храма Иоанна Кронштадского в Жулебине.