В Москве установят памятники Василию Маргелову и Сергею Грицевцу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве появятся памятники генералу армии Василию Маргелову и летчику-истребителю Сергею Грицевцу. Столичные власти выдали соответствующее разрешение, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Сегодня мы на заседании Мосгордумы приняли, поддержав обращение и ветеранов ВДВ, обращение командующего ВДВ Владимира Шаманова, предложение по установке памятника легендарному нашему герою СССР Маргелову… И второй памятник удивительному человеку Сергею Грицевцу – первый дважды герой СССР, летчик… Уникальная биография этого человека, легендарного летчика, конечно заслуживает памяти и уважения потомков", – цитирует Герасимова МИА "Россия сегодня".

Герасимов также отметил, что все организационные вопросы по установке памятников были решены в рамках заседаний комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Он не назвал места установки монументов и срок их установки.

"Были организационные проблемы по решению – где, как, по гарантийному письму организации, но в рамках комиссии… все вопросы мы решили и устранили", – пояснил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Ранее сообщалось, что памятник легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову будет установлен на севере столицы, на улице Поликарпова. Около него разобьют сквер и установят фонтан. Конкурс на лучший проект монумента пройдет в закрытом режиме.