Храм Живоначальной Троицы в Чертанове могут достроить в июле

Фото: департамент градостроительной политики города Москвы

Строительство Храма Живоначальной Троицы на юго-востоке столицы планируется завершить в июле 2016 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Строительные работы намечается завершить уже в июле 2016 года, также закончить все фасадные работы: покраску и отделку полов и цоколя гранитом, установку окон, дверей и витражей. Когда храм будет построен, он станет настоящим украшением для своего района", – говорится в сообщении.

Для храма был выбран проект, выполненный в стиле старых московских усадеб XIX века. В храмовый комплекс также войдет дом причта, где разместятся воскресная школа, библиотека, мастерские и многочисленные подсобные помещения.

В настоящее время в храме и приходском доме бетонируют перекрытия, а также наружную колоннаду и внутренние колонны колокольни, прокладывают водопровод и канализацию.

Храм будет возведен в рамках "Программы 200" – городской программы по строительству православных храмов.

Напомним, в Москве продолжают реализовывать программу по строительству храмов. В нее включено более 200 земельных участков, которые будут построены за счет пожертвований. За пять лет "Программы 200" в столице возвели 24 храма. В прошлом году на строительство новых храмов было пожертвовано около 1 миллиарда рублей.