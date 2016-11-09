Памятник Горькому подсветят после установки на площади Тверская Застава

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Памятник писателю Максиму Горькому отреставрируют, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой и вернут на историческое место – площадь Тверская Застава, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на документы.

Территории рядом с монументом планируется благоустроить. Там отремонтируют тротуары, проведут озеленение и организуют парковочное пространство. Тоннель под Тверским виадуком оснастят подсветкой с помощью LED панелей.

На комплексное благоустройство улиц и общественного пространства на площади Тверская Застава планируется выделить до 83 миллионов рублей.

О намерении столичных властей вернуть памятник на историческое место стало известно в апреле 2016 года.