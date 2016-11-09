Памятник Горькому подсветят после установки на площади Тверская Застава

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Памятник писателю Максиму Горькому отреставрируют, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой и вернут на историческое место – площадь Тверская Застава, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на документы.
Территории рядом с монументом планируется благоустроить. Там отремонтируют тротуары, проведут озеленение и организуют парковочное пространство. Тоннель под Тверским виадуком оснастят подсветкой с помощью LED панелей.
На комплексное благоустройство улиц и общественного пространства на площади Тверская Застава планируется выделить до 83 миллионов рублей.
О намерении столичных властей вернуть памятник на историческое место стало известно в апреле 2016 года.
С 1932 года Тверская улица носила имя пролетарского писателя Максима Горького. Это был подарок Сталина ко дню рождения писателя. Позже по указанию советского правительства было решено создать памятник Горькому, над проектом которого начал работать скульптор Иван Шадр. После его смерти работу завершила Вера Мухина.
В парк искусств "Музеон" памятник переехал в 2005 году. Это решение было связано с планами столичных властей соорудить на площади Тверской заставы бессветофорную развязку.