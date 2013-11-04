Форма поиска по сайту

04 ноября 2013, 14:35

Культура

В Александровском саду открыли памятник династии Романовых

К Дню народного единства приурочили церемонию открытия обелиска в честь 300-летия дома Романовых. Монумент после реконструкции вернули в Александровский сад, к гроту "Руины".

Там памятник находился с 1966 года, до этого он стоял на месте Могилы Неизвестного солдата, сообщает телеканал "Москва 24".

Обелиску вернули исторический вид - на его гранях указаны имена всех 17 царей династии Романовых. Верхний уровень памятника украсили родовым гербом семьи - грифоном с мечом и щитом.

Романовский обелиск был поставлен в Александровском саду в 1914 году, в честь 300-летия династии. В советское время облик памятника изменили - вместо имен царей на гранях обелиска выбили имена идеологов коммунизма.

Напомним, в этом году царская династия отмечает 400-летний юбилей. К этой дате приурочили не только открытие обелиска, но и установку 16-тонного колокола в Новоспасском монастыре.

культурное наследие царская династия монументы

