Археологи законсервировали фрагменты древнейшей улицы Москвы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Древнейшую из сохранившихся в столице Великую улицу законсервировали с помощью полимерного состава, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Фрагменты бревенчатой мостовой хранятся в лабораториях ООО "Столичное археологическое бюро".

Улицу обнаружили во время раскопок в строящемся парке "Зарядье" в 2015 году. Археологи также нашли срубы домов.

Бревна мостовой и другие деревянные конструкции извлекли из грунта и очистили. Покрытие составами из полимеров – один из традиционных способов археологической консервации деревянных предметов.

Великая улица станет одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея в "Зарядье".

Великая улица проходила в XII веке от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки, где располагалась торговая пристань. В то время она считалась главной в этом районе. Свою значимость улица утратила примерно в XVI веке, когда возвели Китайгородскую стену. Великая улица была отрезана от выхода к торговой пристани и стала именоваться Мокринским переулком. Новое название она получила в честь располагавшейся поблизости церкви Николы Мокрого – покровителя моряков и тех, кто путешествует по водам.



Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, состав экспозиции подземного музея определят в ближайшее время. Ему могут передать экспонаты, относящиеся к древней истории Москвы из других городских и федеральных выставочных пространств.

Специалисты уже сооружают крышу экспозиционного зала. Она укроет главный экспонат выставки – фрагмент основания Китайгородской стены. Помимо него и фрагментов Великой улицы, на выставке могут представить берестяную грамоту и клад серебряных монет. Их также обнаружили на территории парка "Зарядье".