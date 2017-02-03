Археологи законсервировали фрагменты древнейшей улицы Москвы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Древнейшую из сохранившихся в столице Великую улицу законсервировали с помощью полимерного состава, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Фрагменты бревенчатой мостовой хранятся в лабораториях ООО "Столичное археологическое бюро".
Улицу обнаружили во время раскопок в строящемся парке "Зарядье" в 2015 году. Археологи также нашли срубы домов.
Бревна мостовой и другие деревянные конструкции извлекли из грунта и очистили. Покрытие составами из полимеров – один из традиционных способов археологической консервации деревянных предметов.
Великая улица станет одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея в "Зарядье".
Великая улица проходила в XII веке от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки, где располагалась торговая пристань. В то время она считалась главной в этом районе.
Свою значимость улица утратила примерно в XVI веке, когда возвели Китайгородскую стену. Великая улица была отрезана от выхода к торговой пристани и стала именоваться Мокринским переулком. Новое название она получила в честь располагавшейся поблизости церкви Николы Мокрого – покровителя моряков и тех, кто путешествует по водам.
Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, состав экспозиции подземного музея определят в ближайшее время. Ему могут передать экспонаты, относящиеся к древней истории Москвы из других городских и федеральных выставочных пространств.
Специалисты уже сооружают крышу экспозиционного зала. Она укроет главный экспонат выставки – фрагмент основания Китайгородской стены. Помимо него и фрагментов Великой улицы, на выставке могут представить берестяную грамоту и клад серебряных монет. Их также обнаружили на территории парка "Зарядье".
Подземный музей появится до сентября 2017 года и откроется вместе с парком. Экспозиция создается совместно с Музеем Москвы, куда попадают многие найденные в ходе ремонтных и строительных работ артефакты.
Демонстрировать подземные экспонаты в столице начали в январе 2017 года в московском Кремле. Там появился новый экскурсионный маршрут, который пролегает через территорию снесенного 14-го кремлевского корпуса. Через специальные окна, которые вмонтированы прямо в брусчатку, можно увидеть фундаменты древних монастырей.