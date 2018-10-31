Москва 24 покажет, как столица отпразднует юбилей Ивана Тургенева

Фото: портрет работы И. Е. Репина, 1874/

1 ноября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к празднованию 200-летия со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Сам день рождения 9 ноября, а 8 ноября на Остоженке состоится торжественное открытие "тургеневского квартала" – архитектурно-музейного комплекса, в который после завершения масштабных реставрационных работ войдут Дом-музей Тургенева и приусадебная территория.

Подробнее о годовщине:



руководитель департамента культуры Александр Кибовский;

руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов;

директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.

Прямую трансляцию можно увидеть 1 ноября в 15:00 на этой странице.