Тематические квесты и выставки можно посетить в день рождения Гарри Поттера в Москве

Легендарному волшебнику Гарри Поттеру из вселенной книг британской писательницы Джоан Роулинг 31 июля исполняется 45 лет. У "мальчика, который выжил", множество фанатов по всему миру, в том числе и в России. Как тематически отпраздновать юбилей любимого героя в столице, расскажет Москва 24.

Музей Гарри Поттера на ВДНХ

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures; Heyday Films; MIRACLE Productions GmbH & Co. KG; Warner Bros. Pictures

Погрузиться во вселенную Хогвартса можно в Музее Гарри Поттера на ВДНХ. В программе – интерактивная экскурсия по тематическим локациям, распределение по магическим факультетам с помощью легендарной шляпы, выбор волшебной палочки и мастер-класс по зельеварению. Встречать гостей будет сам Альбус Дамблдор.

Музей находится на территории парка ВДНХ. Билеты – платные, их стоимость начинается от 490 рублей. Подробнее о правилах посещения – на сайте музея.

"Дом Гарри"

Прочувствовать атмосферу жизни в Хогвартсе можно и в доме Гарри Поттера, который находится на улице Верхней Масловке. Внутри – четыре зала, оформленные под гостиные разных факультетов магической школы, сотни волшебных предметов и даже настоящая кошка Миссис Норрис.

Посетить "Дом Гарри" можно как в свободном формате, так и в составе экскурсии. Также гостям предлагают поучаствовать в волшебных квестах, мастер-классах и фотосессиях.

Вход – платный, стоимость билетов начинается от 890 рублей. Другие подробности можно узнать на сайте локации.

Подземелье Слизерин

Фото: vk.com/Мир Гарри Поттера в Москве

Перейти на темную сторону можно рядом со станцией метро "Проспект Мира": там расположено подземелье факультета Слизерин, доступное только для взрослых волшебников старше 16 лет. Гостей ждет экскурсия по нескольким магическим локациям, среди которых кабинет знаменитого профессора Снейпа, гостиная факультета и логово Пожирателей смерти. Залы наполнены атмосферой темных магов и сотнями волшебных предметов.

Локация предполагает как свободное посещение, так и интерактивные экскурсии. Кроме того, гости могут принять участие в тематических квестах и мастер-классах. Вход – платный, стоимость билетов начинается от 690 рублей в будни. Подробности – на официальном сайте локации.

Музей Магии

Трехэтажный портал в волшебный мир расположен на Новом Арбате. Здесь фанаты Гарри Поттера могут стать участниками иммерсивного шоу "Выручай комната".

Также гостей ждут встреча с иллюзионистом, уроки по использованию волшебной палочки и зельеварению, а также тематическая фотосессия. При этом в Музей Магии более 200 интерактивных экспонатов, которые можно трогать, использовать и изучать со всех сторон, чтобы раскрыть тайны великих волшебников.

Кроме того, в местном кафе можно попробовать на вкус "Амортенцию", "Зелье радости" и даже "Пожирателей смерти". На выходе юные ведьмы и колдуны получают настоящий паспорт волшебника.

Вход в музей платный, стоимость билетов начинается от 900 рублей. Дети до 14 лет могут посетить его только в сопровождении родителей.

"Три метлы"

Фото: vk.com/Мир Гарри Поттера в Москве

Отдохнуть от городской суеты можно в частичке Хогсмида на Автозаводской улице – кофейне "Три метлы". Зал оформлен в стиле волшебной закусочной, повсюду – магические шляпы, шарфы, книги с заклинаниями и прочая атрибутика.

В меню – кексы Хагрида, десерты от тетушки Уизли и даже оборотное зелье. А после еды можно озаботиться покупкой волшебной палочки или магической кружки – за стойкой также продают различные сувениры. В кафе можно прийти без предварительной брони.

Министерство магии

Окунуться в мир волшебников можно в российском Министерстве магии. В рамках экскурсии маги и колдуньи познакомятся с историей героев мифов, легенд и сказок, а также смогут прикоснуться к магическим артефактам. Также в программе – иммерсивное театрализованное шоу и образовательные мастер-классы. В конце маги и колдуньи смогут пройти экзаменационный квест, чтобы проверить свои знания и навыки, полученные во время посещения министерства.

Волшебный филиал занял целый особняк в усадьбе Салтыковых – Чертковых на Мясницкой улице. Подробности о правилах и стоимости посещения можно узнать на официальном сайте.

Чулан под лестницей

"Чулан под лестницей" – маленькая кофейня в стиле Гарри Поттера в центре столицы. Внутри – множество отсылок к легендарной вселенной: к примеру, шарфы факультетов, плюшевая мандрагора и сова Букля в клетке. В меню можно найти легендарное "сливочное пиво" (здесь это эспрессо с добавками), а также "Раф-хаффлпафф", "Бамблдор" и "Выручай-латте".

Посадочных мест внутри нет, поэтому все кофе продается навынос.

