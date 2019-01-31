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Культура

31 января, 16:02

Привет, "Алиса": Фрейндлих и Ярмольник читают Кэрролла

культура театр weekend

Благотворительный фонд "Артист" выпустил аудиокнигу "Алиса в стране чудес", которую озвучивают российские артисты. Рассказчик – Алиса Фрейндлих, Алиса – Чулпан Хаматова, Шляпник – Леонид Ярмольник, а кролик – Евгений Миронов. Также в аудиопостановке участвовали Михаил Боярский, Мария Миронова, Юлия Пересильд, Игорь Верник и Лия Ахеджакова: актерский состав на уровне советских грампластинок. Режиссер – Дмитрий Николаев.

Фотографии предоставлены Благотворительным фондом Артист

Тираж сказки ограничен, купить можно будет как в книжных магазинах, так и в театрах (точно найдете диск в театре Наций). В будущем на сайте фонда будет доступна онлайн-версия (разумеется, за отдельную плату), а пока можно заказать диск за 3000 рублей в интернете.

Алиса Фрейндлих:
"Я уже играла в спектакле "Алиса" (постановка Андрея Могучего по мотивам сочинений Льюиса Кэрролла. – Прим. ред.), поэтому рифма с аудиоспектаклем очень даже уместна. Сказка – замечательный абсурд, добрый и милый сюр. Я согласилась поучаствовать в проекте, потому что для меня это продолжение театральной работы над "Алисой в стране чудес".

Евгений Миронов:
"Для аудиоспектакля мы выбрали сказку "Алиса в стране чудес", потому что у нас есть своя сказка – Фрейндлих. Первым импульсом к такому эксперименту, конечно же, стала Алиса Бруновна, вторым – голос Чулпан Хаматовой, которая и стала Алисой. Несмотря на то, что идея аудиоспектакля моя, сам я впервые озвучивал сказку. Было очень тяжело: во время записи в студии не было ни одного актера, за кого можно было бы зацепиться, с кем сыграть хотя бы голосом. Но этот эксперимент удался".

Леонид Ярмольник:
"Если переводить с иностранного языка сказку "Алиса в стране чудес", то получится Алиса Бруновна в России. В аудиоспектакле мы оживили сказку. Наше поколение выросло нормальными людьми и очень хочется, чтобы дети выросли такими же, а для этого им нужно слушать живые голоса людей, которые знают, чего они должны чувствовать при прослушивании."

Мария Миронова:
"Все мое детство я слушала сказки на пластинках. Это была целая культура, которая куда-то канула, но на ней выросли целые поколения. Аудиоспектакль – это ретро: мы пытаемся восстановить забытую культуру для детей."

Дмитрий Николаев:
"Во время работы выяснилось, что произведение – очень современный материал. Многое из Льюса Кэрролла существует в реальной жизни. Наш мир живет по законам "Алисы в стране чудес", "Чиполлино", "Незнайки на луне".

Фотографии предоставлены Благотворительным фондом Артист

Напомним, что благотворительный фонд "Артист" создал Евгений Миронов для поддержки деятелей искусства старшего поколения. В состав учредителей также входят Мария Миронова, Игорь Верник и Леонид Ярмольник.

Ксения Сергиенко

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