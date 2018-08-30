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Москва 24

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Культура

30 августа, 12:51

"Анатомия Кубизма": что скрывается в маленькой тетрадке Пабло Пикассо

культура город выставки

30 августа в ГМИИ имени Пушкина открывается выставка-инсталляция "Анатомия кубизма": эскизы художника Пабло Пикассо к его "Авиньонским девицам" – картине, изменившей ход мировой истории искусства.

Редакция портала Москва 24 рассказывает об "Анатомии кубизма" и объясняет, на что стоит обратить особое внимание.

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

"Авиньонские девицы" – это "добровольно незаконченная" (как характеризовал ее сам Пикассо) картина-исследование, работая над которой художник искал иной подход к изображению пространства и перспективы. Всего было сделано более 800 эскизов и набросков. Изначально работу над этой картиной Пикассо назвал актом экзорцизма.

Сегодня полотно входит в состав коллекции Нью-Йоркского музея современного искусства и не покидает постоянную экспозицию.


Маленькая ученическая тетрадь с эскизами Пикассо долгое время находилась в архиве художника, потом ее купил дом-музей Пикассо в Малаге. На московской выставке показаны более 60 рисунков из этой тетради, созданной художником в мае-июне 1907 года.

"Наш проект связан с очень важной точкой не только внутри биографии Пикассо, но и внутри истории искусства. Это поворотный момент, некая точка, которая связана с зарождением кубизма. Нам понадобились разные инструменты, чтобы рассказать эту историю, рассказать таким образом, чтобы она стала более ясной", – объяснила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

"Анатомия кубизма" позволяет проникнуть в лабораторию художника, воссоздать ход его мыслей: рядом с рисунками из коллекции испанского музея представлены шедевры Древнего Египта, античная керамика, декоративно-прикладное искусство эпохи эллинизма – около 20 произведений из постоянной экспозиции и запасников ГМИИ имени Пушкина.

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

"Для меня искусство не имеет ни прошлого, ни будущего. Искусство греков, египтян и великих художников других времен – это не искусство прошлого; в наши дни оно может быть более жизненно, чем когда-либо", – говорил Пабло Пикассо.


С помощью огромного стола-инсталляции архитекторы выставки создали "обдуманный и организованный беспорядок, который Пикассо порождает повсюду". Собранные все вместе, эти шедевры ретроспективно воссоздают ход мыслей и ассоциаций Пабло Пикассо.

Так, например, в начале второго этапа работы над "Авиньонскими девицами" он посещал Этнографический музей Трокадеро, где представлено искусство Африки, и под влиянием трибального искусства он переписал всю правую сторону картины.

Над масштабным полотном Пикассо трудился более девяти месяцев. "Он рисовал не предметы, а то, что они выражают. Проще говоря, рисунки были для него словами, это всегда был его способ разговаривать", – объясняла первая почитательница художника, писатель Гертруда Стайн.

Она также отмечала, что рисунок Пикассо всегда точен и скуп. "Рисует он по-разному: вспоминается то Энгр, то античные вазы", – писал близкий друг художника Илья Эренбург.

На выставке "Анатомия Кубизма" посетителям предоставляется уникальная возможность: не просто увидеть наброски величайшего художника, но и проследить, как зарождался замысел картины и вместе с тем одно из главных художественных течений ХХ века – кубизм.

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Открывает же выставку картина Поля Сезанна "Купание" из собрания ГМИИ.

"Если бы я знал Сезанна! Он был мой единственный учитель! Я смотрел на его картины! Я провел годы, их изучая. Он был как наш общий отец. Он всех нас защищал", – признался однажды Пикассо.


"Пикассо – это испанский художник, который родился в Малаге, он говорил по-испански и творил по-испански, но он уже не принадлежит испанцам, он принадлежит нам всем. Мэрия Малаги приобрела серьезную коллекцию Пикассо, и главное сокровище – это эскизы к "Авиньонским девицам", – рассказал директор дома-музея Пикассо в Малаге Хосе Мария Луна Агилар.

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