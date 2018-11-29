Книги, фильмы и катки: чем заняться на выходных

Рассказываем, куда обязательно стоит заглянуть в эти выходные.

Сходить в кино на "Суспирию" или "Братьев Систерс"

Выходят в прокат сразу два фильма из программы Венецианского фестиваля–2018, оба очень хорошие: выберите, какой вам больше нравится. Оба, правда, не очень семейные: один – сложносочиненный хоррор, другой – решительно взрослый вестерн.

Кадр из фильма "Суспирия". Реж. Лука Гуаданьино; Продюсеры Лука Гуаданьино, Дэйв Кайганич, Франческо Мельци д’Эрил

"Суспирию" снял Лука Гуаданьино, это правильный арт-мейнстрим, кино вроде бы для всех (то есть красивое и эмоциональное), но при этом же и умное, сделанное очень авторски, так, как больше никто не сделал бы. Сюжет о девушке Сьюзи Бэннон, которая поступает в немецкую танцевальную школу и обнаруживает, что там не преподавательницы, а сущие ведьмы, ранее уже фигурировал в картине классика европейских фильмов ужасов Дарио Ардженто под таким же названием (он вышел в 1977 году). Так что перед походом на фильм Гуаданьино посмотрите и его тоже.

Кадр из фильма "Братья Систерс". Реж. Жак Одиар; Сценарий Жак Одиар, Томас Бидеген, Патрик Девитт; Продюсеры Паскаль Кочето, Майкл Де Лука, Элисон Дики

"Братья Систерс" – это тоже постмодернистское произведение, но намного более прозрачное: это всем вроде бы понятное кино с привычным для любителей жанра сюжетом про хэдхантеров, которые пытаются изо всех сил догнать некоего загадочного изобретателя. Он, как выясняется, владеет секретом некоторого раствора, который помогает очень просто искать золотые самородки в реках. Но не спешите относиться к этому фильму как к чему-то примитивному: режиссер Жак Одиар, лауреат Золотой Пальмовой ветви, заложил в него немало смыслов, над которыми стоит поразмыслить.

В кино с 29 ноября

Закупиться литературой на год вперед на non/fiction

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На этой книжной ярмарке традиционно продаются все главные новинки осени, причем во всех жанрах, несмотря на то, что название подразумевает только нехудожественную литературу. На non/fiction так классно, что туда в итоге стали съезжаться абсолютно все примечательные издательства: в итоге за последние годы ярмарка стала главным книжным событием года. Если пойдете, будьте готовы к толпам народа, возьмите с собой хорошие сумки и много денег: устоять перед таким изобилием невозможно.

ЦДХ, Крымский Вал, 10

Вход – 400 рублей

С 28 ноября по 2 декабря, с 11:00 до 21:00 (а в воскресенье – до 20:00)

Попытаться обойти весь зимний городок на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Он какой-то даже слишком большой: там два катка, тюбинговая горка, еще целое поле для керлинга (это где катают по льду камни и трут каток "швабрами") и еще площадка для игры в юкигассен: новомодная японская забава, в Москве пока что такого никогда не было – там надо кидаться снежками по непонятным правилам. Подойдет для тех, кто любит все новое и оригинальное.

ВДНХ, проспект Мира, 119

Билеты – от 250 до 600 рублей

Посетить каток на Красной площади, который откроется на этой неделе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На традиционный каток на Красной площади первых посетителей пустят уже в четверг, 29 ноября: там будет Татьяна Навка, она покажет номера из "Аленького цветочка", своего нового мюзикла на льду. Если повезет, ощущение надвигающихся каникул можно поймать аж за месяц до Нового года.

Еще рядом с катком раскинулась ГУМ-ярмарка. Продавать там будут гжель, хохлому и прочая vodka-balalaika, то есть это скорее не для нас, а для туристов, но настроение праздника обеспечено. Еще по такому случаю обещают традиционную горячую еду: блины, вафли, глинтвейн. Стоит ждать классическую ярмарку как на центральной площади старого европейского города: все в лучших традициях Старого Света.

ГУМ-каток, Красная площадь

Работает с 10:00 до 23:00, с 30 ноября по 28 февраля

Утром в будни – бесплатно, а в выходные – дороговато:

взрослый билет – 500 рублей, детский – 300

Заглянуть за кулисы Большого на фотовыставке "Занавес"

Фото: Глеб Корсуков

Если вы все никак не попадаете в Большой, потому что вас пугают цены, сходите на выставку Глеба Косорукова в Музей Москвы. Экспозиция, правда, для ностальгирующих. В начале нулевых аккурат за 10 дней до того, как главный театр страны закрыли на реконструкцию, Косоруков день и ночь снимал там бэкстейдж. Фотографии-то, конечно, отличные, но вам, может быть, покажется непонятной кураторская работа: чтобы посмотреть все работы Косорукова, придется пройти через специально выстроенный лабиринт, который, как рассказывают очевидцы, не всем нравится: тесно, как в настоящем закулисье, снимки приклеены на малярный скотч.

Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2

До 16 декабря

Взрослый билет – 200 рублей, детский – 100

Покататься на первой в Москве канатной дороге





Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Почти до конца декабря на недавно открывшуюся канатную дорогу от Лужников до Воробьевых гор пускают бесплатно. Не так живописно, как летом, но намного красивее, чем на машине: уже сама поездка на фуникулере – событие. Вид на реку, симпатичные кабинки (дизайн делали в Porsche) – в общем, если будете поблизости, то грех не попробовать, но будьте готовы постоять в очереди: желающих наверняка будет более чем достаточно.

Работает с 12:00 до 20:00

Остановки на улице Косыгина и на Воробьевской набережной

Бесплатно до 24 декабря, но не будет работать с 3 по 6 декабря

Уважить Бориса Гребенщикова и съездить на концерт "Аквариума"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

БГ на этой неделе исполнилось 65 лет, и так уж совпало, что он играет сразу после этого концерт не в родном Петербурге, а в Москве. Концерт "Аквариума" – это всегда штука проверенная, действует как поход в буддистскую чайную, то есть расслабляет отменно. Так что повезло, что концерт не в каком-нибудь клубе, а в Crocus City Hall (там есть и танцпартер, но лучше сядьте спокойно на балкон, к тому же билеты будут дешевле). Объяснять, какая будет музыка, наверное, не нужно: обычный "Аквариум" без сюрпризов, никаких симфонических оркестров. Обещают песни с мини-альбома "Двери травы", который вышел в прошлом году и был скорее в жанре регги, но там всего три песни, так что будут, очевидно, и все хиты.

Crocus City Hall

Красногорск, Международная улица, 20

2 декабря в 19:00

Билеты от 1500 рублей