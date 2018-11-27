20 книг, которые надо купить на ярмарке non/fiction, и что о них нужно знать

28 ноября в Москве стартует книжная ярмарка non/fiction (а закончится она в воскресенье, 2 декабря). Ее уже много лет и по праву называют главным литературным событием года. Любой житель Москвы, интересующийся качественной прозой или научпопом, вносит ярмарку в свой календарь. Критики соревнуются в составлении списков книг, которые должен купить каждый, а издатели и писатели соревнуются в том, кто в большее количество списков попадет. Существует даже грандиозный список списков, своеобразный книжный чарт.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

А мы, в свою очередь, предлагаем вам свой список. Для него книги выбраны не по значимости, а просто как нам захотелось.

Книга для тех, кто хочет купить книгу, о которой, возможно, все будут говорить

Дэвид Фостер Уоллес. "Бесконечная шутка". М.: АСТ, 2018

Культовый американский роман, на пересказ сюжета которого понадобится рецензия объемом с увесистую брошюру, и который, вполне соответствуя своему названию, очень долго шел к русскому читателю. С большой вероятностью это довольно сложное произведение станет предметом бурного обсуждения в кофейнях и соцсетях в ближайшие пару недель или месяцев.

Книга для тех, кто хочет купить книгу, чей жанр отвечает названию ярмарки

Митио Каку. "Будущее человечества: колонизация Марса, путешествия к звездам и обретение бессмертия". М.: Альпина нон-фикшн, 2018

Несмотря на то, что ярмарка называется non/fiction (то есть подразумевается литература нехудожественная), на ней уже давно представлены все жанры. И все же здесь традиционно любят научпоп. У Митио Каку, американского ученого и публициста, все в порядке и с научностью, и с популярностью: его книга – рассказ о физике и астрономии, замаскированный под эссе о будущем.

Книга для тех, кто любит читать и страдать

Линор Горалик. "Все, способные дышать дыхание". М.: АСТ, 2018

Для одних Линор Горалик – это та, кто придумала сетевой комикс "Заяц ПЦ", для других – гуру маркетинга, для третьих – поэтесса, для четвертых – романистка. В ее новой книге, которую можно очень приблизительно описать как постапокалиптическое фэнтези, самое главное – это чувство боли героев, которое читатель чувствует кожей.

Книга для тех, кто любит читать про страдания других

Ричард Ллойд Пэрри. "Пожиратели тьмы". Рипол классик, 2018

Издательство Рипол классик

Документальная проза: 18 лет назад в Токио исчезла молодая англичанка, которая работала хостес в клубе. Чем больше мы узнаем подробностей ее дела, тем больше жути нам открывается.

Книга для тех, кто любит вскрикивать: "Ну не может такого быть!"

Пол Остер. "4321". М.: Эксмо, 2018



В этой книге из шорт-листа Букеровской премии один герой натурально "расчетверяется", то есть у героя будет сразу четыре параллельные жизни. Так что читатели романа американского прозаика Пол Осетра будут много удивляться.

Книга для тех, кто хочет прочесть то, чего не читал до этого никогда

Эка Курниаван. "Красота – это горе". М.: Фантом Пресс, 2018

Давно ли вы последний раз читали индонезийскую прозу? А вот перед вами ее свежий и получивший международное признание образец. Но тут дело не только в экзотике. Это действительно блистательная проза на грани реализма и чертовщины, которая начинается с того, что в деревне воскресает женщина, которая пролежала в могиле 21 год, и дальше все продолжается в том же духе.

Книга для тех, кто искренне любит Филипа Милтоновича Рота

Филип Рот. "Операция "Шейлок". М.: Книжники, 2018

Филип Рот – один из главных американских романистов ХХ века, который долго ждал вполне заслуженную Нобелевскую премию по литературе, но так ее и не дождался, а в этом году вообще умер. "Шейлок" на русском языке выходит впервые, это не совсем роман, а как бы рассказ о том, как Рот наблюдал за судебным процессом нацистского преступника Ивана Демьянюка. Но на самом деле это типичный текст Филипа Рота, так что рекомендуется только для любителей.

Книга для тех, кто интересуется историей давно минувших дней

Джон Превас. "Клятва Ганнибала: жизнь и войны величайшего врага Римской республики". М.: Альпина нон-фикшн, 2018

Увлекательный рассказ о том, как Ганнибал почти победил Рим. Но, как мы знаем из легендарного мема, "конец немного предсказуем".

Книга для тех, кто хочет просто немного посмеяться

Гейл Ханимен. "Элеанор Олифант в полном порядке". М.: АСТ, 2018

История девушки, которая сторонилась людей и стала мастером спорта по социофобии, но у которой в один прекрасный момент все пошло не так, и ей пришлось сделать исключение для некоторых представителей рода человеческого. Прекрасная книга в том числе для тех, кому тяжело социализироваться.

Книга для тех, кто верит, что и на их улице однажды наступит праздник

Тибор Фишер. "Как править миром". М.: Эксмо, 2018

Роман одного из главных британских сатириков о буднях телевизионщиков оказывается на деле историей про неудачника, который все-таки обрел собственное достоинство после цепочки происшествий разной степени случайности и комичности.

Книга для тех, кто любит, чтобы писатель вынимал душу, вешал ее на крюк, внимательно рассматривал, а потом клал обратно

Фредрик Бакман. "Медвежий угол". М.: Синдбад, 2018

Знаменитый шведский писатель рассказывает нам историю, которая произошла в богом забытом шведском городке с довольно специфическими нравами, но она будет близкой, наверное, всем.

Книга для людей, буйно помешанных на кошках

Герби Бреннан. "Таинственный мир кошек". М.: Колибри, 2018

240 страниц признаний в любви кошкам, баек о кошах, историй о кошках. Есть даже перевод с кошачьего на человеческий: "Любому коту, который приближается к давно сложившейся и авторитетной группе, настоятельно рекомендуется держать хвост вытянутым прямо вверх, а шерсть гладкой, подавая сигнал: "Я пришел с миром".

Книга для тех, кто больше любит звуки, чем буквы

Павел Крусанов. "Яснослышащий". М.: Флюид ФриФлай, 2018

Как можно догадаться из названия, у главного героя романа идеальный слух. Для него вся жизнь – грандиозная симфония. "Яснослышащий" – это книга о том, как тяжело жить хоть с чем-то идеальным в неидеальной жизни.

Книга для тех, кто любит фокусы и сериал "Как я встретил вашу маму"

Нил Патрик Харрис. "Волшебные неудачники". М.: Редакция Вилли Винки, 2018

Нил Патрик Харрис – достаточно известный актер (играл в упомянутом сериале Барни), но еще он великий маг, факир и фокусник. Его книга – это смесь подростковой прозы с энциклопедией юного фокусника. Вторая составляющая доминирует.

Книга для тех, кто любит читать про заговоры с последующим их разоблачением

Дэн Джонс. "Тамплиеры: рождение и гибель великого ордена". М.: Альпина нон-фикшн, 2018

История тамплиеров, если убрать из нее сопутствующую мистику, более чем интересна, хотя довольно мрачна, полна предательств, злодейств, а кровь льется рекой все четыреста страниц.

Книга для тех, кто не может решиться

Ричард Руссо. "Эмпайр Фоллз". М.: Фантом Пресс, 2018

Роман, получивший Пулитцеровскую премию. Герой этой книги, хозяин умирающей забегаловки, никак не может ни на что решиться, а мы над ним смеемся. Воспитательный эффект не гарантируется, но возможен.

Книга для тех, кто гонятся за международными бестселлерами

Вьет Тхань Нгуен. "Сочувствующий". М.: Corpus, 2018

Роман, получивший Пулитцеровскую премию и обласканный критиками по обе стороны Атлантики. Не смущайтесь по поводу вьетнамского имени автора, роман его вполне американский, хоть и эмигрантский, конечно же. Жанр определить сложно: от боевика до психологической драмы, от шпионской саги до любовной прозы.

Книга для тех, кто пытается понять, как устроен мир

Даниэль Шёнпфлуг. "Время кометы. 1918: Мир совершает прорыв". М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства "Гараж", 2018

Грандиозная пьеса на два десятка героев, где нам объясняют, как закончилась Первая мировая война и были созданы все предпосылки для возникновения Второй.

Книга для тех, кто хочет остановиться и задуматься

Марина Ахмедова. "Камень, девушка, вода". М.: Редакция Елены Шубиной, 2018

Известная журналистка, которая прославилась, в частности, репортажами из Дагестана, продолжает рассказывать о том, как устроена настоящая жизнь там, в горах, на этот раз – в жанре художественной прозы.

Константин Мильчин