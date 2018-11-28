Что смотреть в кино с 29 ноября

29 ноября в прокате стартует много хорошего и разного кино. Почти всегда новые фильмы выходят по четвергам. Чтобы не запутаться в многочисленных премьерах недели, мы посмотрели главные из них и субъективно отсортировали от лучшей к худшей (одну, впрочем, посмотреть не удалось, но об этом позже).

1. "Суспирия"

Страшно красивый хоррор о современном танце, холокосте и бессмертных ведьмах



Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Один из лучших фильмов года, потенциально культовая картина Луки Гуаданьино, нового итальянца-визионера, которого все полюбили после удивительно поэтичной и солнечной гей-мелодрамы "Зови меня своим именем". "Суспирия" совсем другая, данный фильм последовательно депрессивен, и к этому нужно быть готовым, он снят холодно и может даже вогнать в оцепенение, причем вроде бы минимальными художественными средствами, и именно это в первую очередь выдает в фильме мастерскую режиссуру.

Формально "Суспирия" – это наследник одноименного итальянского фильма 1977 года, классики европейского хоррора. Новый фильм, хоть и частично заимствует у старого сюжет и эстетику, все же совсем о другом. В 1977 году в разделенный стеной Берлин приезжает в танцевальную школу мадам Бланш (Тильда Суинтон: у нее тут, кстати, три роли, но сохраним интригу для тех, кто не знает, какие именно) учиться американка (Дакота Джонсон из "50 оттенков серого"). Со временем ей и нам становится понятно, что школа эта весьма потусторонняя, в ней творится чертовщина, а мадам Бланш, кажется, ведьма. Впоследствии сложная многофигурная история, полная оголенных нервов и чувств, развивается так, что этот фильм начинает говорить с нами о традиционной для европейского кино, но все же по-прежнему чрезвычайно важной теме исторической памяти и национальной рефлексии.

Все это под музыку Тома Йорка, солиста Radiohead. Он, кстати, написал саундтрек впервые в жизни.

2. "Братья Систерс"

Идеальный пост-вестерн, снятый при этом французом в Испании



Видео: YouTube/ChannelParadiseGroup

Казалось бы, давно должен был умереть жанр фильмов о суровых мужчинах в кожаных шляпах на конях, но дело живет. Правда, благодаря Тарантино, Коэнам и прочим вестерн постепенно видоизменился, и теперь классические прерии – это поле для сложных постмодернистских высказываний. Впрочем, "Братья Систерс" на первый взгляд не такие, там вроде бы понятный сюжет о братьях-хэдхантерах, что гоняются по заказу таинственного нанимателя за неким изобретателем. Но что-то неладное задумал хитроумный режиссер Жак Одиар, француз, лауреат "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля за картину "Дипан", совершенно не знающий, кстати, английского языка, но снявший на нем безумно увлекательный фильм. Это кино – то ли о сложности устройства человеческой души, то ли об очеловечевании традиционно плоского образа ковбоя, то ли о дуальности пресловутых братских отношений (все же не зря у братьев фамилия Sisters, "Сестры", но не будем рассказывать больше, чтобы было о чем подумать после просмотра).

Играют Джон Си Райли, чудесный характерный актер, которого незаслуженно мало знают, и, возможно, главный артист поколения, будущий Джокер, человек с суровейшим во всем Голливуде лицом Хоакин Феникс. Помогают им нестареющий симпатяга Джейк Джилленхол и Риз Ахмед, потенциальный новый Джеймс Бонд.

3. "Колетт"

Слишком жеманный и кокетливый байопик о жене-писательнице и муже-абьюзере



Видео: YouTube/Exponenta Plus

Французская писательница Сидони-Габриэль Колетт прославилась уже в XX веке, хотя писать начала еще в XIX. Дело в том, что ее первый муж коварно подчинил ее талант своей воле и выпускал ее книги, полуавтобиографические романы о девушке Клодин, под своим именем. О том, как же Колетт удалось вернуть заслуженную славу себе обратно, и снят этот слишком красивый, но недостаточно четкий байопик с Кирой Найтли в главной роли. Это кино под "Оскар", но статуэтку за лучшую женскую роль оно, скорее всего, не получит, и велик шанс, что она уедет к Гленн Клоуз, сыгравшей в фильме с очень похожим, но выдуманным сюжетом под названием "Жена" (в прокате с 22 ноября). Так что лучше посмотрите его.

4. "Спитак"

Фильм как бетонный мемориал памяти жертв землетрясения 1988 года



Видео: YouTube/iVideos

"Спитак" снят при участии министерства культуры Армении, Минобороны и МЧС по мотивам реальных событий, поэтому – максимально уважительно: такое кино смотрят не для развлечения. На экране – шокирующие кадры, огромная трагедия показана через мелкие детали: вот мужчины разбирают бетонные завалы голыми руками, вот старуха уточняет, помогут ли ей похоронить семерых родных, вот обезумевшие матери штурмуют разрушенную стихией школу. Если вы все-таки решитесь пойти на него в кино, то выбирайте кинотеатр, в котором есть бар, так будет проще.

В центре сюжета – Гор, оставивший жену и маленькую дочь на родине и переехавший в Москву. После землетрясения, которое разрушает жизнь целого города, как и в реальности, за 30 секунд, главный герой вылетает в Армению, чтобы отыскать близких. История решена сухо, безо всякого надрыва, но смотреть неимоверно тяжело.

Вне конкурса: "Робин Гуд: Начало"

Очевидно бракованный блокбастер



Видео: YouTube/Central Partnership

Новый фильм про шервудского стрелка так отругали западные критики, что российским его даже показывать заранее не стали, лишь бы уменьшить количество потенциально плохих рецензий. Таким образом прокатчики пытаются привести в залы хотя бы нетребовательных зрителей. Вряд ли поможет: обычно более покладистые и менее поляризованные зарубежные коллеги просто взбешены и даже прочат этому фильму, который называют скучным "Золотую малину". Снимал это все безобразие сериальщик Отто Батхёрст (в частности, поставил самую первую серию "Черного зеркала" и стартовый сезон "Острых козырьков", но что это меняет).

Единственный, кого в связи с этим жалко, так это молодого британца Тарона Эджертона, для которого роль Робина Гуда была очень важна для карьеры. Все же из блокбастеров в фильмографии парня была только дилогия Kingsman, и уже заявлено, что в следующей части Эджертона не будет (там планируют приквел или что-то вроде того). Тарон, конечно, очень любопытный артист, и в параллельной вселенной о нем бы захотелось поговорить поподробнее. Но бизнес есть бизнес, и, скорее всего, студийные боссы сделают вывод, что Эджертон не приносит удачи, и на какое-то время, а, возможно, и навсегда о нем придется забыть. В Голливуде не сыскать "шервудского режиссера", который бы воровал роли у успешных актеров и отдавал бы неуспешным.

Егор Беликов, Евгения Смурыгина