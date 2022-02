Пикассо, Рембрандт и Диор: выставки в Европе на длинные выходные

Рубенс, Рембрандт, Пикассо, Диор и импрессионисты – отличная подборка арт-критика Ирины Осиповой для тех, кто на длинные мартовские выходные окажется в Европе.

"Весь Рембрандт" в Амстердаме

Рембрандт "Ночной дозор". 1642 год. Фото: rijksmuseum

Once in a lifetime ("Только раз в жизни") после прошлогоднего Брейгеля становится любимым слоганом музеев и кураторов. В середине февраля под этим лозунгом открылась выставка Рембрандта в главном музее Амстердама, а в конце года наверняка так же назовут экспозицию Леонардо да Винчи в Лувре. Впрочем, все это недалеко от истины. "Весь Рембрандт" (так называется выставка) – это 22 картины, 60 рисунков и больше 300 гравюр главного голландского художника XVII века. Все они хранятся в Рейксмузеуме, но в постоянной экспозиции выставляется только живопись – "Ночной дозор" и другие хиты. Графику из-за хрупкости достают на свет нечасто, да и гравюры, напечатанные еще при жизни художника, – большая редкость на выставках. Привозных работ нет, да они и не нужны – собрание Рембрандта здесь и так лучшее в мире. Отличный способ сложить в голове исчерпывающее представление о художнике и насладиться виртуозной живописью. Кстати, после выставки "Ночной дозор" (из-за которого Рембрандт разорился) собираются отправить на реставрацию и неизвестно, когда его можно будет увидеть, а еще у шедевра есть собственный отлично сделанный сайт, рассказывающий все о картине и ее героях. Билеты на выставку с фиксированной датой и временным слотом лучше бронировать заранее.

До 10 июня

"Кристиан Диор: дизайнер мечты" в Лондоне

В музей Виктории и Альберта можно идти на любую выставку, даже если ее тема вам на первый взгляд не интересна – здесь они всегда сделаны так, что вы неизбежно полюбите не только Боуи или ювелирку Дали, но и оперу, костюмы дягилевских балетов или океанские лайнеры. Любой исторический сюжет превращается в шоу с декорациями, музыкой и прочим. И вот теперь здесь сделали выставку про Кристиана Диора. Вообще-то она привозная – полтора года назад экспозиция уже потрясла Париж, но в Лондоне не повтор, а собственная вариация. Кроме подробного рассказа о знаменитом New Look, жакете Bar и прочих знаковых вещах, изменивших моду и взгляд на женщину в целом, кроме бесконечных платьев, перчаток, шляпок, бижутерии и ароматов, составляющих неповторимую ауру Dior, в лондонскую версию добавился раздел о британской жизни бренда. Месье Кристиан Англию любил и ценил, особенно безупречно сшитые мужские костюмы, старую аристократию, five o'clock и вот это все. Его здесь любили тоже – самое знаменитое платье, воздушный зефир из десятков метров ткани, он сшил для принцессы Маргарет (младшей сестры нынешней королевы) к ее 21-му дню рождения. На выставке оно тоже есть, как и многочисленные платья с красных дорожек, и наряды, которые уже после смерти основателя придумывали последователи – шесть арт-директоров от Ива Сен-Лорана до Марии Грации Кьюри. С билетами уже проблема, ловите на сайте, приходите в музей к открытию или срочно вступайте в программу "друзья музея" (для совсем отчаянных есть перекупщики-пакистанцы).

До 14 июля

Коллекция Курто в Париже

Эдуард Мане. "Берег Сены близ Аржантея". 1974 год. Фото: fondationlouisvuitton.fr

Чтобы увидеть едва ли не главную выставку весны в Париже, придется выбраться из центра на окраину Булонского леса, в самый молодой и модный парижский музей – фонд Louis Vuitton, открытый Бернаром Арно четыре с половиной года назад в специально построенном футуристическом здании гениального Фрэнка Гери. Сюда из Лондона привели безупречную коллекцию импрессионистов и постимпрессионистов (она вполне может конкурировать с Орсэ), собранную в 1920-е годы британским текстильным магнатом Самюэлем Курто. Начало его истории отчасти похоже на наших Щукина с Морозовым – в лондонском клубе Самюэль увидел выставку модных французских художников. В английских музеях такого не признавали и не показывали, а ему понравилось, и он стал ездить в Париж и покупать. Разумеется, только самое лучшее. Коллекция собралась действительно, что надо – главный шедевр здесь "Бар в Фоли-Бержер" Мане, а кроме него Ренуар, Дега, Гоген, Модильяни, Ван Гог (знаменитый "Автопортрет с перевязанным ухом"), с десяток картин Сезанна, ну и еще по мелочи. Одновременно на его деньги покупались не менее выдающиеся работы для госмузеев. Собственно, на выставке впервые за долгое время соединили работы из галереи Курто и лондонской Национальной галереи. Финал истории был по-человечески трагическим – у Курто умерла любимая жена, и он подарил их дом и все картины институту истории искусств, который до сих пор остается по этой специальности главным в мире. Сейчас в институте и галерее Курто в Лондоне идет реконструкция, а коллекция гастролирует в Париже.

До 17 июня

"Молодой Пикассо – голубой и розовый периоды" в Базеле

Слева: Пабло Пикассо "Я, Пикассо" 1901 год. Справа: Пабло Пикассо "Автопортрет". 1901 год. Фото: ondationbeyeler.ch/en

В одном из самых интересных швейцарских музеев, Фонде Бейелера в Базеле "дают" раннего Пикассо – его "голубой" и "розовый" периоды. Оба заняли всего около пяти лет, с 1901 по 1906. Будущий гений и один из самых дорогих мировых художников, гроза женщин и успешный маркетолог от искусства, тогда только начинал свой путь, впервые приехал в Париж, был беден, писал портреты друзей и бродячих артистов (на натурщиков денег не было), много грустил и искал свой стиль. Сложно измерить мощь таланта, вложенную в эти ранние картины и в последующий кубизм и прочие достижения, но определенно – "голубой" и "розовый" периоды – время наибольшей искренности и теплоты по отношению к миру и героям.

До 26 мая

"От Рубенса до Макарта – Лихтенштейн: княжеские коллекции" в Вене

Рубенс "Венера перед зеркалом". 1615 год. Фото: albertina.at/en

Классика и еще раз классика. На выставку в Альбертине стоит идти ради роскошной подборки старых мастеров – один только Рубенс, его "Венера перед зеркалом" и портрет дочери, уже стоят этого визита. А еще тут Ван Дейк, Арчимбольдо (помните его портреты, составленные из свеклы, брокколи и прочих овощей? тут вместо них слоны, олени и остальной зоопарк), Каналетто с видами Венеции и другие сокровища. Выставка представляет живопись и скульптуру из собрания князей Лихтенштейнов и приурочена к 300-летию основания маленького, но гордого княжества. Блестящую коллекцию семья собирала с начала XVII века и продолжает пополнять до сих пор. Обычно эти картины висят в двух венских дворцах, но попасть в них не всегда просто, а гастролирующие выставки, вроде той, что пять лет назад приезжала в Пушкинский, не передают всего собирательского размаха.

До 10 июня

Ирина Осипова