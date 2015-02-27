Кинотеатр "Спутник" на полгода закрылся на капитальный ремонт

Фото: M24.ru

Кинотеатр "Спутник" закрылся на капитальный ремонт. Планируется, кинопоказы возобновятся в июле, сообщается на сайте "Московского кино".

Как пояснили в московском департаменте культуры Агентству "Москва", на ремонт здания город выделит около 21 миллиона рублей.

За шесть месяцев планируется отремонтировать кровлю кинотеатра, водосточную систему, освещение главного фасада, окна, двери и другие части здания. Кроме того, при входе в кинотеатр появится пандус для маломобильных групп граждан.

Кинотеатр "Спутник" Был построен в 1958 году. Кинотеатр расположен на юго-востоке Москвы по адресу: улица Солдатская, дом 15. Был построен в 1958 году. Кинотеатр расположен на юго-востоке Москвы по адресу: улица Солдатская, дом 15. Зал "Спутника" вмещает 238 зрителей и оснащен пленочным и 3D-оборудованием. В центральном фойе кинотеатра, на дополнительной сцене проходят концерты, встречи, выступления, дискуссии и мастер-классы. В 2012-2013 годах проводилась реконструкция кинотеатра.

Напомним, в феврале 2014 года на реставрацию закрылся старейший российский кинотеатр "Художественный". Здание реставрирует компания "Сиан Строй".

Чердак "Художественного" планируют превратить в два зала на 96 и 48 посадочных мест, которые оформят как арт-пространство для показов фестивального кино. Большой зал кинотеатра на 496 мест после реставрации планируется использовать как по прямому назначению, так и в качестве концертной площадки.

В планах "Сиан Строя" также полностью заменить отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию кинотеатра. Подключат в "Художественном" и систему автоматического пожаротушения.

"В деталях": Как меняются столичные кинотеатры

В ноябре прошлого года начался ремонт кинотеатра "Тула" на юго-востоке столицы. Компания-подрядчик "Крафтбау Груп" планирует провести работы за 7 месяцев.

В кинотеатре проведут частичную перепланировку. Здесь также установят системы пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, здание преобразуют снаружи – фасад отделают новыми современными материалами и украсят новой вывеской.

После ремонта четырехэтажное здание кинотеатра смогут посещать около трех тысяч человек в неделю. Это почти в два раза больше, чем раньше.

Кроме того, в 2015-2016 годах планируется реставрация кинотеатра "Победа".

Работы по обновлению московских кинотеатров ведутся в рамках государственной программы "Культура Москвы 2012-2016 годы".

