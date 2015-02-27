Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2015, 17:06

Культура

Кинотеатр "Спутник" на полгода закрылся на капитальный ремонт

Фото: M24.ru

Кинотеатр "Спутник" закрылся на капитальный ремонт. Планируется, кинопоказы возобновятся в июле, сообщается на сайте "Московского кино".

Как пояснили в московском департаменте культуры Агентству "Москва", на ремонт здания город выделит около 21 миллиона рублей.

За шесть месяцев планируется отремонтировать кровлю кинотеатра, водосточную систему, освещение главного фасада, окна, двери и другие части здания. Кроме того, при входе в кинотеатр появится пандус для маломобильных групп граждан.

Кинотеатр "Спутник"

Был построен в 1958 году. Кинотеатр расположен на юго-востоке Москвы по адресу: улица Солдатская, дом 15.

Зал "Спутника" вмещает 238 зрителей и оснащен пленочным и 3D-оборудованием. В центральном фойе кинотеатра, на дополнительной сцене проходят концерты, встречи, выступления, дискуссии и мастер-классы.

В 2012-2013 годах проводилась реконструкция кинотеатра.

Напомним, в феврале 2014 года на реставрацию закрылся старейший российский кинотеатр "Художественный". Здание реставрирует компания "Сиан Строй".

Чердак "Художественного" планируют превратить в два зала на 96 и 48 посадочных мест, которые оформят как арт-пространство для показов фестивального кино. Большой зал кинотеатра на 496 мест после реставрации планируется использовать как по прямому назначению, так и в качестве концертной площадки.

В планах "Сиан Строя" также полностью заменить отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию кинотеатра. Подключат в "Художественном" и систему автоматического пожаротушения.

"В деталях": Как меняются столичные кинотеатры

В ноябре прошлого года начался ремонт кинотеатра "Тула" на юго-востоке столицы. Компания-подрядчик "Крафтбау Груп" планирует провести работы за 7 месяцев.

Ссылки по теме


В кинотеатре проведут частичную перепланировку. Здесь также установят системы пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, здание преобразуют снаружи – фасад отделают новыми современными материалами и украсят новой вывеской.

После ремонта четырехэтажное здание кинотеатра смогут посещать около трех тысяч человек в неделю. Это почти в два раза больше, чем раньше.

Кроме того, в 2015-2016 годах планируется реставрация кинотеатра "Победа".

Работы по обновлению московских кинотеатров ведутся в рамках государственной программы "Культура Москвы 2012-2016 годы".

Сайты по теме


культура проекты кинотеатр Художественный кинотеатр Победа семейная и молодёжная политика кинотеатр Спутник кинотеатр Тула

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика