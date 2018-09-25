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Москва 24

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Культура

25 сентября, 00:02

Экспериментальное кино, "Две комнаты" и баронесса Эттинген: чем заняться на неделе

культура кино

Концерт британского органиста, спектакль "Две комнаты" с Чулпан Хаматовой, премьера многострадального фильма Терри Гиллиама и выставка фотографий Эзры Столлера – редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события недели.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Лекция "Парижские вечера баронессы Эттинген"

На лекции Сильви Бюиссон речь пойдет о салоне баронессы Эттинген – одной из ключевых точек на художественной карте Парижа начала XX века, месте встреч новаторов в искусстве – художников, литераторов, критиков и музыкантов.

Накал творческой энергии, постоянные яркие инициативы, нередко принимавшие форму романтических связей, сделали баронессу Эттинген и Сержа Фера одними из основных фигур творческой жизни того времени.

Концерт Саймона Джонсона

Концерт британского органиста Саймона Джонсона пройдет в Доме музыки. Джонсон – органист Собора Святого Павла в Лондоне. Дирижирование, композиция, аранжировка, совместные выступления с всемирно известным хором Собора – все это делает Джонсона одним из самых универсальных церковных музыкантов наших дней.

Он принимал участие во всех событиях национального масштаба, которые проводились в Соборе, в том числе в отпевании баронессы Маргарет Тэтчер и в праздновании "Алмазного юбилея" – 90-летия Елизаветы II.

Где: Московский международный Дом музыки

Когда: 26 сентября, 19:00

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль экспериментального кино MIEFF

На малой сцене Электротеатра Станиславский пройдет II Московский Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. В программе – конкурсная программа, ретроспектива и перформанс пионера австрийского авангарда Питера Кубелки, специальная программа к 120-летию Сергея Эйзенштейна и 200-летию Карла Маркса, работа Бена Рассела и Бена Риверса с участием звезд современного искусства Жана-Люка Нанси, Филиппа Паррено, Риркрита Тиравании, Альберта Серры, Ханса Ульриха Обриста и Бориса Гройса.

Так, 27 сентября пройдет показ фильма "Маркс – Эйзенштейн – Капитал", а после сеанса в фойе театра пройдет дискуссия по киноленте.

Полную программу фестиваля можно найти по ссылке.

Где: Электротеатр Станиславский

Когда: 27 – 30 сентября, 19:00

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Спектакль "Синяя синяя птица"

Спектакль режиссера и хореографа Олега Глушкова "Синяя синяя птица" основан на классической пьесе Мориса Метерлинка. По классическому сюжету, Тильтиль и Митиль, отправившись на поиски Синей птицы, получают возможность видеть души вещей. В интерпретации театра это будет история приключений девочки Матильды и ее брата Тиделя. В своем путешествии по сказочным странам они встретят около 50 самых неожиданных персонажей: Царицу ночи, Торт Наполеон, оркестр заводных обезьянок, синего павлина – хранителя времени, чудовищ и монстров из шкафа.

С одной стороны, от "Синей синей птицы" можно ждать яркого и зрелищного шоу с множеством трюков и спецэффектов, с другой – философского рассуждения о вечных ценностях как для детей, так и для взрослых.

Где: Театр Наций

Когда: 28 сентября

Фильм "Человек, который убил Дон Кихота"

Эта лента была признана общественностью одной из самых печально известных примеров "производственного ада", потому что режиссер Терри Гиллиам безуспешно пытался создать фильм в общей сложности восемь раз в течение девятнадцати лет. В 2002 году Кит Фултон и Луис Пепе даже выпустили документальный фильм "Затерянные в Ла-Манче" о попытках режиссера снять фильм о Дон Кихоте.

Сюжет основан на романе Мигеля де Сервантеса. Житель XXI века Тоби Грисони попадает в Испанию XVII столетия. И там, в прошлом, Дон Кихот принимает героя за своего верного соратника Санчо Пансу.

Где: московские кинотеатры

Когда: с 27 сентября

Фото: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Выставка фотографий Эзры Столлера

Центр фотографии имени братьев Люмьер впервые открывает для российской публики имя выдающегося американского архитектурного фотографа XX века Эзры Столлера. Работы для выставки в Москве были специально отобраны из его архива.

В экспозицию вошли черно-белые фотографии общественных зданий, офисов и частных домов самого начала его карьеры (конец 1930-х – 1970-е годы). Музей Соломона Гуггенхайма, музей американского искусства Уитни, небоскребы Манхэттена, терминал авиакомпании TWA аэропорта имени Джона Кеннеди, знаменитый "Дом над водопадом", культовая постройка ХХ века – капелла Роншан и многие другие знаковые архитектурные строения эпохи модернизма – в объективе одного из самых влиятельных архитектурных фотографов.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Когда: 20 сентября – 3 февраля

Фото: Sveta Mishina

Спектакль "Две комнаты"

Режиссер Евгений Кулагин, в прошлом году выпустивший в "Гоголь-центре" "Шекспира", постоянный соавтор Кирилла Серебренникова и ведущий хореограф театра ("Машина Мюллер", "Кафка"), представил свой новый спектакль "Две комнаты" с Чулпан Хаматовой и Ингой Оболдиной в главных ролях.

Две женщины проживают один день накануне полного солнечного затмения. Они принимают гостей и выясняют отношения с мужчинами, родственниками и домашними животными. Их разделяет стена, но сближают радость, любовь, разочарование, ожидание, боль и надежда.

Смешные, трогательные, абсурдные и парадоксальные совпадения двух миров складываются в череду визуальных и хореографических фантазий.

Где: "Гоголь-центр"

Когда: 28 сентября

Фильм "Сердце мира"

В прокат выходит российско-литовский художественный фильм Наталии Мещаниновой "Сердце мира". В июне эта картина участвовала в основном конкурсе кинофестиваля "Кинотавр" и получила Гран при фестиваля и другие призы.

Это история ветеринара Егора, который работает на тренировочной станции для охотничьих собак. Мир животных – это его мир, ведь со зверями ему гораздо легче найти общий язык, чем с людьми. Егор мечтает стать частью семьи Николая Ивановича, хозяина станции, и ради этого он готов пойти на все.

Где: московские кинотеатры

Когда: с 27 сентября

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