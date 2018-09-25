Экспериментальное кино, "Две комнаты" и баронесса Эттинген: чем заняться на неделе

Концерт британского органиста, спектакль "Две комнаты" с Чулпан Хаматовой, премьера многострадального фильма Терри Гиллиама и выставка фотографий Эзры Столлера – редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события недели.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Лекция "Парижские вечера баронессы Эттинген"

На лекции Сильви Бюиссон речь пойдет о салоне баронессы Эттинген – одной из ключевых точек на художественной карте Парижа начала XX века, месте встреч новаторов в искусстве – художников, литераторов, критиков и музыкантов.

Накал творческой энергии, постоянные яркие инициативы, нередко принимавшие форму романтических связей, сделали баронессу Эттинген и Сержа Фера одними из основных фигур творческой жизни того времени.

Концерт Саймона Джонсона

Концерт британского органиста Саймона Джонсона пройдет в Доме музыки. Джонсон – органист Собора Святого Павла в Лондоне. Дирижирование, композиция, аранжировка, совместные выступления с всемирно известным хором Собора – все это делает Джонсона одним из самых универсальных церковных музыкантов наших дней.

Он принимал участие во всех событиях национального масштаба, которые проводились в Соборе, в том числе в отпевании баронессы Маргарет Тэтчер и в праздновании "Алмазного юбилея" – 90-летия Елизаветы II.

Где: Московский международный Дом музыки



Когда: 26 сентября, 19:00

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль экспериментального кино MIEFF

На малой сцене Электротеатра Станиславский пройдет II Московский Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. В программе – конкурсная программа, ретроспектива и перформанс пионера австрийского авангарда Питера Кубелки, специальная программа к 120-летию Сергея Эйзенштейна и 200-летию Карла Маркса, работа Бена Рассела и Бена Риверса с участием звезд современного искусства Жана-Люка Нанси, Филиппа Паррено, Риркрита Тиравании, Альберта Серры, Ханса Ульриха Обриста и Бориса Гройса.

Так, 27 сентября пройдет показ фильма "Маркс – Эйзенштейн – Капитал", а после сеанса в фойе театра пройдет дискуссия по киноленте.

Полную программу фестиваля можно найти по ссылке.

Где: Электротеатр Станиславский



Когда: 27 – 30 сентября, 19:00

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Спектакль "Синяя синяя птица"

Спектакль режиссера и хореографа Олега Глушкова "Синяя синяя птица" основан на классической пьесе Мориса Метерлинка. По классическому сюжету, Тильтиль и Митиль, отправившись на поиски Синей птицы, получают возможность видеть души вещей. В интерпретации театра это будет история приключений девочки Матильды и ее брата Тиделя. В своем путешествии по сказочным странам они встретят около 50 самых неожиданных персонажей: Царицу ночи, Торт Наполеон, оркестр заводных обезьянок, синего павлина – хранителя времени, чудовищ и монстров из шкафа.

С одной стороны, от "Синей синей птицы" можно ждать яркого и зрелищного шоу с множеством трюков и спецэффектов, с другой – философского рассуждения о вечных ценностях как для детей, так и для взрослых.

Где: Театр Наций



Когда: 28 сентября

Фильм "Человек, который убил Дон Кихота"

Эта лента была признана общественностью одной из самых печально известных примеров "производственного ада", потому что режиссер Терри Гиллиам безуспешно пытался создать фильм в общей сложности восемь раз в течение девятнадцати лет. В 2002 году Кит Фултон и Луис Пепе даже выпустили документальный фильм "Затерянные в Ла-Манче" о попытках режиссера снять фильм о Дон Кихоте.

Сюжет основан на романе Мигеля де Сервантеса. Житель XXI века Тоби Грисони попадает в Испанию XVII столетия. И там, в прошлом, Дон Кихот принимает героя за своего верного соратника Санчо Пансу.

Где: московские кинотеатры



Когда: с 27 сентября

Выставка фотографий Эзры Столлера

Центр фотографии имени братьев Люмьер впервые открывает для российской публики имя выдающегося американского архитектурного фотографа XX века Эзры Столлера. Работы для выставки в Москве были специально отобраны из его архива.

В экспозицию вошли черно-белые фотографии общественных зданий, офисов и частных домов самого начала его карьеры (конец 1930-х – 1970-е годы). Музей Соломона Гуггенхайма, музей американского искусства Уитни, небоскребы Манхэттена, терминал авиакомпании TWA аэропорта имени Джона Кеннеди, знаменитый "Дом над водопадом", культовая постройка ХХ века – капелла Роншан и многие другие знаковые архитектурные строения эпохи модернизма – в объективе одного из самых влиятельных архитектурных фотографов.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер



Когда: 20 сентября – 3 февраля

Фото: Sveta Mishina

Спектакль "Две комнаты"

Режиссер Евгений Кулагин, в прошлом году выпустивший в "Гоголь-центре" "Шекспира", постоянный соавтор Кирилла Серебренникова и ведущий хореограф театра ("Машина Мюллер", "Кафка"), представил свой новый спектакль "Две комнаты" с Чулпан Хаматовой и Ингой Оболдиной в главных ролях.

Две женщины проживают один день накануне полного солнечного затмения. Они принимают гостей и выясняют отношения с мужчинами, родственниками и домашними животными. Их разделяет стена, но сближают радость, любовь, разочарование, ожидание, боль и надежда.

Смешные, трогательные, абсурдные и парадоксальные совпадения двух миров складываются в череду визуальных и хореографических фантазий.

Где: "Гоголь-центр"



Когда: 28 сентября

Фильм "Сердце мира"

В прокат выходит российско-литовский художественный фильм Наталии Мещаниновой "Сердце мира". В июне эта картина участвовала в основном конкурсе кинофестиваля "Кинотавр" и получила Гран при фестиваля и другие призы.

Это история ветеринара Егора, который работает на тренировочной станции для охотничьих собак. Мир животных – это его мир, ведь со зверями ему гораздо легче найти общий язык, чем с людьми. Егор мечтает стать частью семьи Николая Ивановича, хозяина станции, и ради этого он готов пойти на все.

Где: московские кинотеатры



Когда: с 27 сентября